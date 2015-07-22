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На Московском тракте и на Геологоразведчиков отключат воду

22 июля 2015, 18:27
Из-за работ на Московском тракте, 163 немалый район Тюмени попадает 23 июля под осушение. Без воды в этот день проведут еще несколько многоэтажек на Мельникайте, Богдановича и Геологоразведчиков.
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Тюмень

Как информирует портал «Тюмень Водоканала», в 9 часов утра 23 июля район Московского тракт останется без водоснабжения. Отключение коснется ряда частных домов на Горпищекомбинатовской, Амурской, Пархоменко, Невской улицах и Московском тракте. В многоэтажках по улицам: Степной 2-й, 76; 9 Января: 162, 162/1, 164/2, 164/1, 164; Амурская: 68; Баумана: 111, 112; Горпищекомбинатская: 12, 12А, 14а; Кремлевская: 31, 46; Магнитогорская: 4, 7, 28, 76; Пархоменко: 131, 133; Ставропольская: 79б; Тимирязева: 130, 141; Транспортная: 106, 108, 119/1, 119/2, 119, 128; Невская: 105, 107; Московский тракт: 14, 16а, 16, 83/1, 83/2, 85/1, 85, 87/2, 87/1, 87, 87/5, 108, 108А, 117, 117а, 117а/1, 121, 123, 127, 129, 131, 135/2, 135/3, 135/1, 135, 137, 139/1, 139, 141, 141/1, 141/3, 143/3, 143/2, 143/1, 143/6, 143/4, 143/7, 143/5, 145/2, 145/3, 149/1, 149/9, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/11, 149/4, 149/2, 149/3, 159, 161, 161/1, 163, 169, 173, 177, 179/1, 179/2, 179 также пересохнут краны. А вместе с ними и нежилые здания, в том числе институт МВД на Амурской, школы 19 и 88 и детсад 166 будут обезвожены. В течение рабочего дня специалисты тюменского водоканала планируют устранить проблему. Планируемая дата подачи воды — 23 июля в 18 часов.

Отметим, что водоснабжение в районе Московского тракта примерно по этим же адресам отключали совсем недавно — 1 июля. Причина отключения локализована там же — у дома № 163. «А дело в том, что здесь снимали и завтра будут устанавливать расходомер. Эти работы необходимы для профилактики и настройки оборудования на станции третьего подъема, которая построена специально, чтобы питать водой самую высокую точку города — Московский тракт», — пояснил руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканала» Иван Камельских.

Напомним, несколько лет назад на Московском тракте было очень нестабильное водоснабжение, так как это самая высокая точка города. Для снабжения водой местности была возведена станция третьего подъема. И именно она снабжает водой весь район Московского и частично Червишевского тракта автоматизировано регулируя уровень подачи воды на район.

«Работы по установке расходомера не занимают целого дня. Плановое время с 9 до 18 часов взято с запасом на форс-мажор. Обычно сами работы занимают около 4 часов», — сказал Иван.

Добавим, с 9 утра 23 числа вода также пропадет на сутки в кранах домов на Мельникайте, 100а; Станислава Карнацевича: 14/1; Розы Трениной: 3; Геологоразведчиков: 24, 26, 33, 35; и в детсаду на Геологоразведчиков: 28.

#Новости#Московский тракт#Тюмень Водоканал#Тюмень#Женя#Общество
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