На Московском тракте и на Геологоразведчиков отключат воду

Отметим, что водоснабжение в районе Московского тракта примерно по этим же адресам отключали совсем недавно — 1 июля. Причина отключения локализована там же — у дома № 163. «А дело в том, что здесь снимали и завтра будут устанавливать расходомер. Эти работы необходимы для профилактики и настройки оборудования на станции третьего подъема, которая построена специально, чтобы питать водой самую высокую точку города — Московский тракт», — пояснил руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканала» Иван Камельских.