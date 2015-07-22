Любителей экстрима зовут проявить «Стальной характер»

Как говорится на официальном сайте проекта, «Стальной характер» — забег по экстремальной полосе препятствий, являющийся новой формой увлекательного и активного отдыха, граничащего с экстримом. Данный проект доступен разным людям: спортивным и неспортивным, рискованным и осторожным, уверенным в себе и тем, кто только учится им быть.
Цель каждого участника — прохождение трассы, а не борьба и соревнование друг с другом. Создание командного духа между незнакомыми людьми, участвующими в забеге и объединение вокруг идей здорового образа жизни и патриотизма — вот те ценности, которые вкладывают в проект организаторы.
Сам забег состоится в субботу, 8 августа, в районе Мыс, озеро Круглое. Записаться смогут все желающие горожане в возрасте от 16 до 65 лет. Единственное условие — участники должны быть физически здоровы и допущены к спортивным занятиям. Особое условие для командного участия: в команде должно быть две девушки и четверо мужчин. Рекомендуется надевать спортивную обувь и одежду из тех, что не жалко, поскольку после полосы препятствий они, как правило, приходят в негодность.
Экстремальный забег проводится в Тюмени уже второй раз, рассказала пресс-секретарь Фонда поддержки спорта Анастасия Редькина. Как и в прошлом году, наградой победителям станет главный приз — 50 тысяч рублей. Тем, кто рассчитывает на победу, предстоит преодолеть все семь километров и все 19 препятствий. Рядом с каждой будет находиться команда судей, которые будут фиксировать взятие очередного рубежа на дистанции. Какие именно испытания приготовлены спортсменам, организаторы не раскрывают. Однако, те, кто преодолевал полосу препятствий в армии, совершенно точно узнают стены высотой три метра, колючую проволоку и грязевые котлованы.
Прошлый забег, который проходил на Воронинских горках, собрал 753 участника. По его опыту организаторы рассчитывают на участие не менее тысячи человек. В первый день, когда была открыта заявочная кампания, побороться за главный приз изъявили желание 112 человек. Заявки на участие можно подавать вплоть до 6 августа.