Любителей экстрима зовут проявить «Стальной характер»

Экстремальный забег проводится в Тюмени уже второй раз, рассказала пресс-секретарь Фонда поддержки спорта Анастасия Редькина. Как и в прошлом году, наградой победителям станет главный приз — 50 тысяч рублей. Тем, кто рассчитывает на победу, предстоит преодолеть все семь километров и все 19 препятствий. Рядом с каждой будет находиться команда судей, которые будут фиксировать взятие очередного рубежа на дистанции. Какие именно испытания приготовлены спортсменам, организаторы не раскрывают. Однако, те, кто преодолевал полосу препятствий в армии, совершенно точно узнают стены высотой три метра, колючую проволоку и грязевые котлованы.