Женщина задолжала банку, приставы забрали Volvo

«В июне 2015 года судебные приставы Калининского районного отдела судебных приставов возбудили исполнительное производство на основании решения Центрального районного суда. Женщина не изъявляла желания в добровольном порядке погашать долг, указывая на отсутствие денежных средств. В июле 2015 года судебным приставом был составлен акт о наложении ареста автотранспортного средства, автомобиль изъят и передан на ответственное хранение взыскателю», — рассказали в пресс-службе ведомства.