nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Женщина задолжала банку, приставы забрали Volvo

21 июля 2015, 13:59
В Тюмени судебные приставы за долги забрали у женщины автомобиль Volvo S60. По данным областного УФССП, у Светланы, имевшей несколько кредитов, образовалось более миллиона рублей долга перед банком.

Работники кредитного учреждения обратились в суд, чтобы взыскать с женщины предмет залога — автомобиль.

«В июне 2015 года судебные приставы Калининского районного отдела судебных приставов возбудили исполнительное производство на основании решения Центрального районного суда. Женщина не изъявляла желания в добровольном порядке погашать долг, указывая на отсутствие денежных средств. В июле 2015 года судебным приставом был составлен акт о наложении ареста автотранспортного средства, автомобиль изъят и передан на ответственное хранение взыскателю», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день решение суда исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

#Новости#Автомобили#Судебные приставы#Volvo#Долги#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25