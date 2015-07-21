Виновник аварии выплатит пострадавшей 100 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, утром 10 февраля 2015 года в Тюмени 43-летний водитель Daewoo Nexia нарушил правила дорожного движения и у дома № 58 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнюю жительницу поселка Боровский. Пострадавшая получила ушибы головы, грудной клетки, шейного отдела позвоночника, крестца, левого колена. В период с 10 февраля по 6 апреля она находилась на больничном.
23 апреля 2015 года Ленинский районный суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и подверг его штрафу в размере 4 тысяч рублей. 22 мая 2015 года потерпевшая обратилась в Калининский районный суд с иском о возмещении морального вреда. В дело вступил представитель прокуратуры Калининского округа. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение.
Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей в возмещение морального вреда.