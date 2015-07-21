Пермяки и северяне прятали наркотики в тюменских лесах

К уголовной ответственности привлечены все члены преступной группы, сейчас они находятся под стражей.
«Преступники, выбравшие местом сбыта наш город, сами тюменцами не являются — это жители Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Приезжие посещали окрестные леса не для того, чтобы созерцать красоты природы, а с целью оборудования тайников для хранения оптовых партий наркотиков, которые позже фасовали и распространяли посредством закладок на территории частных секторов Тюмени. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъято оборудование, которое использовалось для сбыта — мобильные телефоны, упаковочные материалы, весы и и.д. К конечному потребителю не попало более пяти килограммов синтетических каннабиноидов и наркотических средств катинонового ряда», — рассказали в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
Там отметили, что всего за шесть месяцев текущего года при взаимодействии с другими правоохранительными и надзорными органами было разобщенно семь организованных преступных групп, выявлено более 60 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных группами лиц по предварительному сговору. Изъято около 120 килограммов наркотических средств.
Наркополицейские призывают жителей города Тюмени и области к сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Любая информация, связанная с совершением преступлений в этой сфере, принимается круглосуточно по телефону доверия: 27-00-00. Анонимность гарантируется. Также звонки принимаются по телефону единого антинаркотического номера ФСКН России 8-800-345-67-89. Звонок бесплатный. Онлайн-обращения можно оставить в разделе «Интернет-приемная» на официальном сайте управления.