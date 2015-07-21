Пермяки и северяне прятали наркотики в тюменских лесах

«Преступники, выбравшие местом сбыта наш город, сами тюменцами не являются — это жители Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Приезжие посещали окрестные леса не для того, чтобы созерцать красоты природы, а с целью оборудования тайников для хранения оптовых партий наркотиков, которые позже фасовали и распространяли посредством закладок на территории частных секторов Тюмени. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъято оборудование, которое использовалось для сбыта — мобильные телефоны, упаковочные материалы, весы и и.д. К конечному потребителю не попало более пяти килограммов синтетических каннабиноидов и наркотических средств катинонового ряда», — рассказали в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.