Мошенник-«работодатель» похитил у тюменца 25 тысяч рублей

Утром в понедельник, 20 июля, в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Тюмени поступило заявление от 30-летнего местного жителя. Он рассказал, что увидел на сайте объявлений в интернете вакансию личного водителя в органы власти. Заинтересовавшийся мужчина позвонил по указанному номеру и договорился о встрече с потенциальным работодателем.
«Когда до встречи осталось немного времени, злоумышленник позвонил доверчивому тюменцу и попросил его заехать в магазин за продуктами, заверив мужчину, что вернет потраченные деньги на карту. Потерпевший согласился. Чуть позже по просьбе злоумышленника тюменец продиктовал номер и последние три цифры с обратной стороны карты. После этого ему пришло сообщение о переводе денег. Из следующего сообщения тюменец узнал о списании с карты 25 тысяч рублей. После этого злоумышленник выключил телефон», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Надо ли говорить, что встреча «работодателя» и соискателя так и не состоялась. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого.
Напомним, ранее интернет-портал Nashgorod.ru уже сообщал о похожем случае. Молодой человек увидел объявление о поиске водителя в областную думу, договорился о собеседовании, прислал свои данные, чтобы ему заказали пропуск. Когда тюменец собирался на встречу, «работодатель» позвонил ему и попросил пополнить баланс мобильного телефона, пообещав отдать деньги при встрече. Парень перечислил 500 рублей, на собеседование «сотрудник думы» не пришел. В полицию молодой человек обращаться не захотел, но его мама распространила информацию о случившемся в социальных сетях.
Полицейские просят граждан быть более бдительными: не доверяйте незнакомым и не перечисляйте им свои сбережения, не удостоверившись в истинности намерений. Проверяйте работодателя по официальным источникам. Помните: добросовестный работодатель за трудоустройство денег не берет. Если вы столкнулись с подобными аферистами и по каким-то причинам еще не обратились в полицию, просьба все-таки сообщить о случившемся в правоохранительные органы, даже если ущерб незначительный.