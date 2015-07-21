Мошенник-«работодатель» похитил у тюменца 25 тысяч рублей

«Когда до встречи осталось немного времени, злоумышленник позвонил доверчивому тюменцу и попросил его заехать в магазин за продуктами, заверив мужчину, что вернет потраченные деньги на карту. Потерпевший согласился. Чуть позже по просьбе злоумышленника тюменец продиктовал номер и последние три цифры с обратной стороны карты. После этого ему пришло сообщение о переводе денег. Из следующего сообщения тюменец узнал о списании с карты 25 тысяч рублей. После этого злоумышленник выключил телефон», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.