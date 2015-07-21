К светофору у ЗАГСа еще не привыкли: женщина сбила велосипедиста

Аварийная обстановка на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск находится под контролем. Вчера на всем протяжении тюменского участка дороги произошла только одна дорожная авария с пострадавшими людьми. Около 10 часов утра на 422 километре трассы в Уватском районе опрокинулся грузовик Hino из Челябинской области. 27-летний водитель со стажем девять лет уснул за рулем, машина зацепила обочину и опрокинулась. Автомобилист получил ссадины головы и ушиб локтя, сообщает ГИБДД Тюменской области.
На автодороге Армизонское — Прохорово днем съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2106. В машине ехали дедушка, бабушка и внук. 61-летняя пассажирка «шестерки» получила рану кисти и ушиб позвоночника, у 6-летнего мальчика перелом плечевой кости. По предварительным данным, причиной аварии послужила техническая неисправность: у автомобиля на ходу оборвался глушитель. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, на водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей.
Участники движения не привыкли к существованию нового светофора на улице Малыгина, 85, у ЗАГСа. Вчера здесь произошло первое ДТП после его установки. Автомобилем Nissan сбит 26-летний велосипедист. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто двигался через перекресток на красный сигнал светофора: 23-летняя автоледи или велосипедист. Кроме того, в нарушение правил, молодой человек двигался верхом на велосипеде по пешеходному переходу, он получил травму головы.
17-летний велосипедист нарушил правила очередности проезда на улице Кондинской, 32 в Тюмени. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102. В результате аварии подросток получил травму головы.
На улице Червишевский тракт, 23 в автобусе МАЗ упал 85-летний пассажир. Дедушка получил рваные раны лба и лица.