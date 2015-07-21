К светофору у ЗАГСа еще не привыкли: женщина сбила велосипедиста

Участники движения не привыкли к существованию нового светофора на улице Малыгина, 85, у ЗАГСа. Вчера здесь произошло первое ДТП после его установки. Автомобилем Nissan сбит 26-летний велосипедист. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто двигался через перекресток на красный сигнал светофора: 23-летняя автоледи или велосипедист. Кроме того, в нарушение правил, молодой человек двигался верхом на велосипеде по пешеходному переходу, он получил травму головы.