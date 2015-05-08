Последний солдат войны должен быть захоронен

8 мая на Площади Памяти города Тюмени была установлена обновленная стела с именами всех тех солдат и офицеров, которые так или иначе нашлись и требуют нашего с вами внимания. Один из таких офицеров — наш земляк, Кадыр Шакирович Гизатулин.
С самого момента окончания войны Кадыра Шакировича — любящего мужа и отца — разыскивала вся семья. Так получилось, что их известили о нахождении пропавшего без вести в Тюмени по адресу: Пароходская, 1. Но это оказался его младший брат, уже давно проживавший в городе со своей семьей. Людмила, дочь Кадыра Шакировича вспоминает: «Мама в марте 1949 узнала, что отца нашли в Тюмени, и мы сразу же собрали вещи и приехали сюда. Но это оказался дядя с родителями, который очень хорошо нас принял и всегда нам помогал. Сначала мы жили на Пароходской, потом получили место в общежитии на судостроительном заводе. Ну, а потом сестра отца с мужем Михаилом выстроили дом и прописали нас уже у себя, на Ямской. Младший брат отца, Ефим, тоже нам всегда помогал. Всю жизнь воевал и работал. Сейчас ему уже 91 год, он имеет множество наград. С женой своей, Надеждой Никандровной, прожил много лет, имеет внуков и правнуков, как и мы. Вот мы сейчас и греемся возле них, греем свою душу. Общаемся, поддерживаем отношения».
В роду Гизатулиных всегда было много истинных тружеников, не чуравшихся, что называется, грубой работы. Так, отец ветерана работал на судоверфи шкипером и был награжден орденом Ленина, а его жена была матросом. Три других брата работали на маломерных судах, а один из братьев работал по инженерной части. Сам Кадыр Шакирович всю свою жизнь связал с военным делом и службой в органах правопорядка: «Мой отец всегда был военным человеком. Сначала воевал в Туркменистане с басмаческими отрядами, потом сражался в советско-финскую войну с белофиннами. И, наконец, был призван в ряды Красной Армии 8 ноября 1941 года, с тех пор мы больше его не видели. Только получили извещение, что он пропал без вести в марте 1945-го».
В Великую Отечественную войну Кадыр Шакирович был сапером отдельной саперной роты 70-й морской стрелковой бригады и получил орден Славы 3-й степени за успешную диверсию в стане врага и спасение боевого орудия. В наградном листе читаем: «При высадке боевого десанта на восточном берегу Ладожского озера перед тов. Гизатулиным Кадыром Шакировичем была поставлена задача взорвать железнодорожное полотно и перерезать телефонную связь путей отступающего противника под артиллерийским и пулеметно-ружейным огнем противника. Поставленную задачу Гизатулин Кадыр Шакирович выполнил и подорвал железнодорожные пути в одном месте и перерезал связь в двух местах. В последующих боях 26 июня, когда был выведен расчет противотанкового орудия, Гизатулин в числе других товарищей заменил второй номер орудийного расчета, и орудие снова стало расстреливать противника. Действуя в группе заграждения, разминировал 24 противотанковые мины перед наступающей пехотой. Награжден орденом славы 3-й степени в июне 1944 года». Судя по процитированным отрывочным сведениям, данные действия могли совершаться во время так называемой Тулоксинской десантной операции 23–27 июня 1944 года в рамках Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, способствовавшей выходу Финляндии из войны и ликвидации угрозы Ленинграду со стороны войск противника.
Людмила с теплотой относится к государству, которое никогда не забывало их семью: «Мы от государства хорошую помощь получали. Без отца, конечно, жилось труднее, но государство нас не оставляло. Сначала мы получали пенсию по потере кормильца: 520 рублей, потом 272 рубля. А уже когда мы окончательно сюда переехали в Тюмень, мамочка пришла в организацию, потому что была печь, но топить ее было нечем, нужны были дрова. И дрова привозили нам три года. Спасибо им всем за это». Организация, про которую говорит дочь орденоносца — Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте. Тогда он назывался «линейное отделение районного комиссариата милиции станции „Тюмень“ ж/д им. Л. М. Кагановича». Так получилось, что чуть ли не вся жизнь семьи Гизатулиных связана с этим местом — ведь именно сюда в 1939 году пришел работать Кадыр Шакирович.
Началась его служба в 1934 при управлении районного комиссариата милиции Туркменской СССР в должности командира конвойного взвода в городе Кирки, где 27 декабря 1936 года Гизатулин Кадыр Шакирович и сочетался в городе Чар-Джуй браком со своей будущей женой, Александрой Егоровной, в котором родились две дочери, Луиза и Людмила. В 1940 году он поступает в уже известный нам линейный отдел милиции на станции «Тюмень». За время службы в органах правопорядка отец Людмилы Ивановны так же стал инструктором ПВХО 1-й ступени (тогдашний аналог ГТО), пройдя соответствующую подготовку благодаря ОСОАВИАХИМу.
Неудивительно, что именно в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте и обратилась Людмила Ивановна с просьбой увековечить имя ее отца, ведь в Тюменской книге памяти о нем нет никаких сведений: «Я очень им благодарна. Когда я пришла сюда, то Ольга Сергеевна Медведева и Екатерина Александровна Русских, посмотрев на мои документы, сразу же сказали: это наш сотрудник. Они обратились в военкомат, Совет ветеранов, другие инстанции с просьбой найти все сведения и поспособствовать его увековечению. Я очень рада, что стела Памяти сейчас вновь обновляется. Ведь никто не забыт и ничто не забыто». Сами сотрудники говорят: «Безусловно, для нас большая честь, что у нас трудились такие сотрудники, такие милиционеры, которые не предали Родину и служили ей всю свою жизнь».
Представители Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте и члены семьи Гизатулина приняли участие в мероприятии по увековечению. Жена Кадыра Шакировича, храня верность мужу всю жизнь, так и не вышла замуж и всегда говорила детям: «Если бы был жив ваш отец, то все в жизни было бы по-другому, потому что он был очень заботливым, хорошим семьянином».
Сама Людмила обращается к потомкам тех, кто выиграл войну: «Хочется пожелать всем добра, чтобы не было больше войн, все были здоровыми и счастливыми. Никто не забыт и ничто не забыто».
Безусловно, очень хорошо, что с каждым годом и даже с каждым днем людей, принимавших участие в войне, но по каким-то причинам неизвестных, разыскивается все больше. И это правильно, ведь последний солдат войны рано или поздно должен быть захоронен.
Александр Ляхов