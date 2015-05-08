Последний солдат войны должен быть захоронен

С самого момента окончания войны Кадыра Шакировича — любящего мужа и отца — разыскивала вся семья. Так получилось, что их известили о нахождении пропавшего без вести в Тюмени по адресу: Пароходская, 1. Но это оказался его младший брат, уже давно проживавший в городе со своей семьей. Людмила, дочь Кадыра Шакировича вспоминает: «Мама в марте 1949 узнала, что отца нашли в Тюмени, и мы сразу же собрали вещи и приехали сюда. Но это оказался дядя с родителями, который очень хорошо нас принял и всегда нам помогал. Сначала мы жили на Пароходской, потом получили место в общежитии на судостроительном заводе. Ну, а потом сестра отца с мужем Михаилом выстроили дом и прописали нас уже у себя, на Ямской. Младший брат отца, Ефим, тоже нам всегда помогал. Всю жизнь воевал и работал. Сейчас ему уже 91 год, он имеет множество наград. С женой своей, Надеждой Никандровной, прожил много лет, имеет внуков и правнуков, как и мы. Вот мы сейчас и греемся возле них, греем свою душу. Общаемся, поддерживаем отношения».