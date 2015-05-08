Нахамили в магазине — защищай свои права!

Жительница Тюмени рассказывает такую историю: «Я выбирала в магазине дезодорант. Чтобы оценить запах, открыла упаковку и поднесла к носу. Мерчендайзер подбежала ко мне, вырвала из рук дезодорант и закричала: «Это тебе не тестер!» На мой вопрос, почему тогда дезодорант не запечатан, она не отреагировала. А когда я отошла от витрины, услышала, как мерчендайзер сказала про меня одной из продавщиц: «Вот корова жирная! Ей уже никакой дезодорант не поможет!»
По поводу подобных ситуаций в управлении Роспотребнадзора поясняют, что вопросы, связанные с некорректным поведением сотрудников предприятий торговли, не подлежат правовому регулированию законодательством. Дело в том, что законом о защите прав потребителей не установлены конкретные требования к поведению сотрудников магазинов.
Потребитель вправе потребовать книгу отзывов и предложений и сделать в ней запись о случившемся или обратиться с письменным заявлением к руководителю предприятия
Тем не менее, выход из этой ситуации все же существует. Если сотрудники торгового предприятия допускают хамство со своей стороны, потребитель вправе потребовать книгу отзывов и предложений и сделать в ней запись о случившемся или обратиться с письменным заявлением к руководителю предприятия.
Другая тюменка поведала не менее неприятную историю: «У меня очень плохое зрение. Я пришла в магазин за продуктами и обнаружила, что цены были написаны очень мелким шрифтом, а очки я оставила дома. Я обратилась к продавцу с вопросом, сколько стоит колбаса, на что получила ответ: „Вы что не видите, там все написано“. Когда я объяснила, что плохо вижу без очков, девушка нагло ответила мне, что это мои проблемы, что у меня помимо зрения еще и проблемы с памятью, и что ей некогда читать мне каждый ценник. Так ничего не купив, я пошла к выходу. Продавец подозрительно посмотрела на меня, подозвала охранника и попросила его проверить мою сумку. Якобы я долго ходила по магазину, не увидела цен и спрятала в сумку товар. Мне со стыдом пришлось показать сумку, в которой, конечно, ничего не было».
Правом на осуществление личного досмотра наделены только сотрудники органов внутренних дел
Роспотребнадзор заявляет, что правом на осуществление личного досмотра наделен ограниченный круг уполномоченных на то органов. В частности, правом на совершение указанного действия наделены только сотрудники органов внутренних дел. А вот сотрудники охраны магазина такими правами не обладают. Такое поведение расценивается законом как самоуправство. Поэтому потребители имеют полное право обратиться в соответствующий орган с заявлением о принятии мер в отношении лиц, допустивших нарушения их прав.
Если уладить конфликт дисциплинарным способом не удается, гражданин может обратиться в суд за защитой своих прав, чести и достоинства в соответствии с п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред, в частности, хамство со стороны сотрудников магазина, суд может возложить на нарушителя обязанность выплатить денежную компенсацию указанного вреда. Разрешить вопрос о его компенсации потребитель вправе в судебном порядке.
Тюменцы всегда могут получить профессиональную консультативную помощь при реализации права на обращение в суд в Консультационном центре по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», который находится по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 57, телефон: (3452) 567–990, доб. 3721 или 3722.
Следует отметить, что перед тем, как обратиться в суд за защитой своих прав и предъявления требований к продавцу или охраннику, необходимо получить доказательства, что вам действительно был нанесен моральный вред.
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