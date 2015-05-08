Нахамили в магазине — защищай свои права!

Другая тюменка поведала не менее неприятную историю: «У меня очень плохое зрение. Я пришла в магазин за продуктами и обнаружила, что цены были написаны очень мелким шрифтом, а очки я оставила дома. Я обратилась к продавцу с вопросом, сколько стоит колбаса, на что получила ответ: „Вы что не видите, там все написано“. Когда я объяснила, что плохо вижу без очков, девушка нагло ответила мне, что это мои проблемы, что у меня помимо зрения еще и проблемы с памятью, и что ей некогда читать мне каждый ценник. Так ничего не купив, я пошла к выходу. Продавец подозрительно посмотрела на меня, подозвала охранника и попросила его проверить мою сумку. Якобы я долго ходила по магазину, не увидела цен и спрятала в сумку товар. Мне со стыдом пришлось показать сумку, в которой, конечно, ничего не было».