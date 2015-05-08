1 июня тюменские школы откроют летние лагеря

Первая смена в лагерях в тюменских школах открывается 1 июня и продолжается 21 день. Отряды формируются в соответствии с возрастом школьника. Несколько отрядов будут состоять из учеников с 1 по 5 классы. Для учащихся с 6 по 10 класс будут организованы отдельные отряды для каждого возраста.
Для школьников 1–5 классов образовательные учреждения Тюмени избрали общеоздоровительное направление работы лагеря, для более взрослых ребят — интеллектуальное. Однако в любом случае главным направлением в работе воспитателей и вожатых станут педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка и развитии его одаренности. В систему педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная.
Рассмотрим на примере пришкольного лагеря, который будет работать в летние месяцы в тюменской гимназии № 12, программу времяпрепровождения детей на летних каникулах.
Работа с детьми здесь будет вестись по нескольким направлениям. Первое из них — работа малой академии гимназии, в рамках которой дети будут углубленно изучать естественнонаучные дисциплины. Второе обязательное направление — спортивно-оздоровительное. Оно предусматривает участие ребят в различных спортивных конкурсах, соревнованиях, спартакиадах. Много внимания во время пребывания детей в лагере будет уделяться гражданско-патриотическому воспитанию школьников, а также их культурно-нравственному развитию.
Всего за время летних каникул в школах будут работать три лагерных смены. Большая часть занятий, которые предлагают школы города детям в каждой из смен, совпадает. Так, школьникам в 2015 году предлагают такие занятия, как всевозможные подвижные игры, спартакиады, кружки и хобби-клубы по интересам, просмотр документальных фильмов, посещение тематических отрядных площадок, круглых столов в научных лабораториях, занятий фольклором. Ребят привлекут к созданию стенгазет, конкурсам песен, рисунков и стихов, интеллектуальным играм, урокам в академии гуманитарных наук.
Пожалуй, самыми интересными для ребят всех возрастов в пришкольном лагере в 2015 году станут выездные развлекательные и развивающие мероприятия. Во время школьных каникул ребятам предложат посетить «Синема-парк», художественную школу, ДК «Строитель», театр «Ангажемент», Тюменский драматический театр, ДК «Железнодорожник», спортивно-развлекательный комплекс «Пятый элемент» и другие культурные учреждения города Тюмени.
Стоит отметить, что не во всех школах города ребятам предложат три лагерных смены. В некоторых учебных заведениях смена будет всего одна. Ряд тюменских школ предлагают посетить первую смену учащимся с 1 по 10 классы, а последующие две смены, которые пройдут с 26 июня по 22 июля и с 27 июля по 18 августа соответственно, примут лишь школьников 1–5 классов.
Фото: http://sindom.by