1 июня тюменские школы откроют летние лагеря

Всего за время летних каникул в школах будут работать три лагерных смены. Большая часть занятий, которые предлагают школы города детям в каждой из смен, совпадает. Так, школьникам в 2015 году предлагают такие занятия, как всевозможные подвижные игры, спартакиады, кружки и хобби-клубы по интересам, просмотр документальных фильмов, посещение тематических отрядных площадок, круглых столов в научных лабораториях, занятий фольклором. Ребят привлекут к созданию стенгазет, конкурсам песен, рисунков и стихов, интеллектуальным играм, урокам в академии гуманитарных наук.