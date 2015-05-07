Правление Путина: как изменилась страна

Давайте вспомним, как и когда принимались некоторые из решений, повлиявших на повседневную жизнь обычных граждан.
Подоходный налог в 13 процентов
В августе 2000 года, всего через три месяца после инаугурации, Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий плоскую шкалу подоходного налога. Ставка — всего 13 процентов. Это было необходимо для того, чтобы вывести доходы из «тени» и повысить собираемость налогов — зарплаты в конвертах на тот момент были практически повсеместной практикой. Об этом пишет «Российская газета».
«Здесь мы руководствовались экономической логикой, исходили из того, что нам нужно в конце концов предпринять действия не силового характера, а экономические действия, направленные на повышение доверия к государству», — объяснял тогда Владимир Путин.
Результат не заставил себя ждать — уже по итогам первого квартала 2001 года сборы от подоходного налога возросли почти на 70 процентов. И это было даже лучше прогнозов.
«Я думаю, что никто из сидящих в зале не ожидал такого эффекта, правительство тоже не ожидало. В целом собираемость увеличилась в реальном исчислении процентов на 30–40», — заявил Владимир Путин в апреле 2001 года на расширенном заседании совместной коллегии министерства финансов и министерства по налогам и сборам.
Когда принималось решение о 13-процентной ставке, было сразу заявлено, что она останется неизменной как минимум десять лет — что важно с точки зрения сохранения стабильных правил игры. В долгосрочной перспективе результат также оказался ощутимым.
«Когда мы ввели плоскую шкалу, поступления по этому налогу за восемь лет возросли, прошу внимания, в 12 раз. В 12 раз! И сегодня эти доходы бюджета превышают сборы по НДС», — это уже 2009 год, выступление Владимира Путина в Госдуме в качестве премьер-министра. Инициативы изменить принципы взимания подоходного налога периодически появляются, но власть не видит оснований отказываться от существующей системы.
Изменение срока службы по призыву «С 2008 года продолжительность службы по призыву должна сократиться до одного года», — такую задачу перед собой и министерством обороны Владимир Путин поставил в ноябре 2003 года, на совещании по вопросам военного строительства. Первые полгода, пояснял тогда глава государства, призывники будут осваивать военные специальности в учебных подразделениях. После этого получат возможность выбора — либо дослужить полгода в линейных частях, либо перейти на контрактную, профессиональную службу.
Изменение срока службы по призыву было взаимосвязано и с сокращением численности армии в целом, и с развитием контрактной системы. Об этом сообщает «Российская газета».
«Мы выполним эту задачу», — заявил, говоря об изменениях в армии, Владимир Путин в своем Послании-2007. Все было сделано точно так, как и планировалось в 2003 году — срок службы по призыву был сокращен до 12 месяцев с 1 января 2008 года.
Ипотека
Сейчас в это уже сложно поверить, но пятнадцать лет назад в стране по сути не было ипотечных механизмов.
«Думаю, вы со мной согласитесь, что пока само слово „ипотека“ — это большая загадка для граждан, — говорил Владимир Путин в феврале 2003 года на заседании президиума Госсовета. — И здесь тоже нужно заниматься разъяснением, создавать механизмы и проводить работу по разъяснению самой сути этой процедуры, самой сути этого механизма. Нужно, чтобы люди просто поверили в то, что это возможно использовать для решения такой острой проблемы, как жилищная».
«Нужны финансовые механизмы, позволяющие улучшать жилищные условия не только за счет текущих заработков и имеющихся сбережений, но и в счет будущих доходов людей, — ставил Владимир Путин задачи в Послании-2004. — Нужны ясные правовые условия для развития долгосрочного жилищного кредитования — как граждан, так и профессиональных застройщиков».
Механизмы были созданы, и ипотека стала реальным и распространенным способом приобретения жилья. Так, по данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), в 2014 году было выдано 1 012 312 ипотечных кредитов на общую сумму 1 762,6 млрд рублей, что в 1,2 раза превышает уровень 2013 года в количественном и в 1,3 раза — в денежном выражении. Развитие ипотеки потянуло за собой рост строительства и смежных с ним отраслей. Так, если в 2005 году было введено 43,6 млн кв. метров жилья, то в 2014 — почти в два раза больше, 81,8 млн кв. метров.
Увеличение продолжительности жизни
Во всех президентских посланиях, начиная с самого первого, 2000 года, так или иначе звучала тема демографии в целом и продолжительности жизни россиян в частности.
«В последние годы смертность населения продолжала расти. За три года она увеличилась на 10 процентов. Продолжала снижаться и ожидаемая продолжительность жизни. Печальная цифра — с 67 лет в 1999 году до 64 — в 2002 году, — констатировал Владимир Путин в Послании-2003. — Среди причин — высокий уровень заболеваемости, смертность от несчастных случаев, отравлений и травм».
Негативный тренд удалось переломить. «Впервые с середины 1990-х годов стабилизировалась численность населения России, а ожидаемая продолжительность жизни достигла 69 лет», — сообщил в апреле 2010 года премьер-министр Владимир Путин. Когда принималась демографическая программа, напомнил он, приходилось часто преодолевать скепсис, неверие в возможность изменить ситуацию к лучшему. Но, подчеркивал тогда премьер, результат есть, и он даже лучше, чем в других странах, которые пытаются проводить демографические программы. Тогда же была поставлена новая задача: «На этапе, рассчитанном до 2015 года, нам предстоит добиться устойчивого роста численности населения России, а продолжительность жизни должна увеличиться до 71 года».
И, как сообщила 14 апреля этого года на встрече с президентом глава минздрава Вероника Скворцова, средняя продолжительность жизни сейчас составляет 71 год. При этом у женщин — 76 с половиной лет, пишет «Российская газета».
Инфографика «РГ»/Леонид Кулешов / Александр Садчиков
Материнский капитал
«Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек», — такую цифру Владимир Путин привел в своем первом президентском Послании, в 2000 году. Уже через 15 лет, сказал он тогда, россиян может стать меньше на 22 миллиона человек. Если тенденция сохранится, подчеркнул президент, выживаемость нации окажется под угрозой.
В 2006 году Владимир Путин объявил о начале программы стимулирования рождаемости. Так появился материнский капитал. На старте, в 2007 году, он составил 250 тысяч рублей. Сейчас, с учетом регулярных индексаций, превышает 450 тысяч.
Промежуточный результат сам Владимир Путин подвел в апреле 2010 года: «За последние 5 лет количество вторых рождений у нас увеличилось на 45 процентов, а третьих и последующих — на 62 процента. За всем этим, конечно, вера людей в себя, в своих близких, в свою страну, в будущее своих семей, в дееспособность и ответственность своего государства».
Инфографика «РГ»/Леонид Кулешов / Александр Садчиков
Рост доходов
Бедность, хоть и немного отступила, но еще продолжает мучить 40 миллионов россиян, а пенсии остаются ниже прожиточного минимума — такое положение дел Владимир Путин констатировал в начале своего первого президентского срока. Задача борьбы с бедностью была поставлена в число приоритетов.
Вскоре средняя пенсия превзошла наконец размер прожиточного минимума, была введена практика ее регулярной индексации. К настоящему моменту количество бедных сократилось почти в три раза.
«У нас в разы, в 24 раза, в 20 раз выросли соответственно, номинальные заработные платы и пенсии, — подвел промежуточный итог Владимир Путин совсем недавно, в конце апреля, на Медиафоруме в Санкт-Петербурге. — Но даже в реальном выражении все равно уровень доходов населения возрос многократно. И это на самом деле основное».
Кстати, рейтинг президента России Владимира Путина с момента вступления его в должность главы государства в 2000 году и до сегодняшнего дня вырос более чем в полтора раза. По данным ФОМ, если в 2000 году во время президентских выборов электоральный рейтинг Путина составлял 47 процентов, то, согласно опросу ФОМ от 22 марта 2015 года, за действующего главу государства выразили готовность проголосовать 75 процентов.
Фото: u-f.ru