Правление Путина: как изменилась страна

«Думаю, вы со мной согласитесь, что пока само слово „ипотека“ — это большая загадка для граждан, — говорил Владимир Путин в феврале 2003 года на заседании президиума Госсовета. — И здесь тоже нужно заниматься разъяснением, создавать механизмы и проводить работу по разъяснению самой сути этой процедуры, самой сути этого механизма. Нужно, чтобы люди просто поверили в то, что это возможно использовать для решения такой острой проблемы, как жилищная».