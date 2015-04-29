В торговом центре «Остров» открылся гипермаркет «О’кей»

«В Тюмени мы видим интересные возможности для нашего дальнейшего развития. Открывая новый гипермаркет, мы подтверждаем, что пришли в этот регион всерьез и надолго. С его открытием число наших магазинов в Сибири увеличивается до 11. Более 6 млн покупателей прошли через наш первый магазин в Тюмени за три года, и мы рады, что еще больше жителей города смогут покупать у нас то, что им необходимо, по привлекательным ценам, получая удовольствие от уровня сервиса и совершенных покупок», — цитирует слова директора компании по продажам Владислава Курбатова сайт сети «О’кей».