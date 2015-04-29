В торговом центре «Остров» открылся гипермаркет «О’кей»

В торговом центре «Остров» начал работать гипермаркет «О’кей». Он открылся в среду, 29 апреля, и жители микрорайонов Ямальский, МЖК и Тюменский уже успели оценить ассортимент товаров в новом магазине.
Общая площадь открывшегося в «Острове» гипермаркета «О’кей» — более 7,5 тысяч кв. метров. Торговый зал при этом занимает 4,7 тысяч кв. метров, в нем установлено 22 кассовых аппарата. Как сообщает официальный сайт сети гипермаркетов «О’кей», ожидается, что магазин в «Острове» будут посещать порядка четырех тысяч покупателей в день. Для их удобства оборудованы две парковки на 840 мест. Работать новый гипермаркет с 9.00 до 23.00.
«В Тюмени мы видим интересные возможности для нашего дальнейшего развития. Открывая новый гипермаркет, мы подтверждаем, что пришли в этот регион всерьез и надолго. С его открытием число наших магазинов в Сибири увеличивается до 11. Более 6 млн покупателей прошли через наш первый магазин в Тюмени за три года, и мы рады, что еще больше жителей города смогут покупать у нас то, что им необходимо, по привлекательным ценам, получая удовольствие от уровня сервиса и совершенных покупок», — цитирует слова директора компании по продажам Владислава Курбатова сайт сети «О’кей».
Там отмечается, что ассортимент нового гипермаркета сформирован с учетом потребностей жителей района и включает в себя более 21 тысяч наименований. Особый акцент «О’кей» делает на присутствии в магазине продукции местных поставщиков, с большинством из которых уже заключены соответствующие соглашения. Это, к примеру, «Уралбройлер», «Тюменский бройлер», «Сибрыбпром», «Фишэкспресс», «Эра моря», «Тюменьмолоко», «Ишимский мясокомбинат», «Тюменский хлебокомбинат» и другие. Занятые тюменцы, которым порой некогда готовить, а также офисные работники должны оценить предлагаемые в «О’кее» готовые блюда и выпечку.
Отметим, что для жителей микрорайонов Ямальский, МЖК и Тюменский открытие «собственного «О’кея» — радостное и долгожданное событие. «Мы и раньше часто ездили за покупками в „О’кей“, который находится на Широтной. Устраивает ассортимент продуктов и цены, там продают хорошее охлажденное мясо и вкусный хлеб, а еще иногда можно найти что-нибудь интересное — например, арбуз среди зимы или немецкие марципаны — с хорошей скидкой. Теперь все то же самое можно купить совсем рядом с домом», — говорит тюменка Татьяна.
«Выбор продуктов большой, есть практически все, что нужно моей семье, но по сравнению с первым „О’кеем“ в этом магазине тесновато — в некоторых местах двум тележкам не разъехаться. Порадовало, что работают практически все кассы, не пришлось долго стоять в очереди», — делится впечатлениями Анастасия.
Некоторые горожане считают, что открытие «О’кея» оживит торговый центр «Остров», который работает уже два месяца, но популярностью у горожан пользуются, разве что, «Посуда Центр», детский гипермаркет «Бубль-Гум» и игровая зона.
Добавим, что повод для радости есть и у жителей заречной части города — в торговом центре «Зеленый берег» открылся гипермаркет «Лента». Общая площадь нового магазина формата «компакт» — более 12 тысяч кв. метров, порядка 6,5 тысяч кв. метров из которых занимает торговое пространство. «Лента» в «Зеленом береге» работает круглосуточно и без выходных.