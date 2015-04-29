Какие тюменские компании сокращают персонал больше всего

В целом, ситуация с оптимизацией персонала в первом квартале 2015 г. оказалась не такой драматичной, как предполагалось, несмотря на то, что фактически изменения произошли среди большего числа компаний, чем планировалось в январе (на 11%). На 4% выросло количество компаний, увеличивающих штат, а вынужденных прибегнуть к сокращениям напротив стало на 3% меньше. Увеличилось число компаний, которые проводили изменения не в целом по всей компании, а точечно — только в определенных отделах или по определенным позициям. В начале года такие изменения планировали 13% компаний, а прибегнуть к ним пришлось почти каждой пятой компании на рынке (20%).