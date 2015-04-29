Какие тюменские компании сокращают персонал больше всего

Результаты исследования основаны на онлайн-опросе участников проекта «Банк данных заработных плат HeadHunter». Во второй волне приняла участие 481 компания (опрос проходил с 23 по 31 марта 2015 года), а в первой — 719 (опрос проходил с 20 по 27 января 2015 года).
В целом, ситуация с оптимизацией персонала в первом квартале 2015 г. оказалась не такой драматичной, как предполагалось, несмотря на то, что фактически изменения произошли среди большего числа компаний, чем планировалось в январе (на 11%). На 4% выросло количество компаний, увеличивающих штат, а вынужденных прибегнуть к сокращениям напротив стало на 3% меньше. Увеличилось число компаний, которые проводили изменения не в целом по всей компании, а точечно — только в определенных отделах или по определенным позициям. В начале года такие изменения планировали 13% компаний, а прибегнуть к ним пришлось почти каждой пятой компании на рынке (20%).
Какие сферы бизнеса сегодня страдают сильнее всего?
Одна из самых неблагоприятных ситуаций относительно сокращений персонала сложилась на рынке HoReCa (сфера общественного питания и гостиничного хозяйства): 39% компаний в начале 2015 г. строили планы по увеличению штата, воплотить же их смогли только 13%. Помимо этого, сокращения должны были пройти в 17% компаний. Однако в марте этого года уже 43% представителей бизнеса заявили о том, что им придется расстаться с частью персонала. Об этом говорят исследование, проведенные компанией HeadHunter.
Также значительные изменения происходят в сфере телекоммуникаций, в которой число компаний, сокративших штат, оказалось в три раза выше планового показателя (60% против 20%), а число компаний, увеличивающих количество сотрудников, сократилось в четыре раза по сравнению с планом (40% — плановый показатель, 10% — фактический).
Значительные изменения заметны в сфере «СМИ, маркетинг». Планы по росту численности персонала, о которых заявляли 38% компаний, фактически воплотили в жизнь только у 8%. Выросли сокращения -31% участников опроса провели оптимизацию (хотя планировали 23%), точечные изменения по ряду позиций происходят в 38% компаний, хотя в январе о них думали 8%.
На 11% разошлись планы с реальностью по части сокращений и среди компаний в автомобильном бизнесе. Больше трети компаний провели сокращения, хотя в январе их планировала только четверть респондентов.
В каких сферах бизнеса все складывается благополучно или даже лучше, чем ожидалось?
Наиболее успешно складывается обстановка в сфере IT. Доля компаний, увеличивших штат, оказалась практически в четыре раза больше (37% по сравнению с 10% компаний, которые планировали увеличение штата в январе 2015 года), а вот из 39% компаний, собиравшихся уменьшать количество сотрудников, осуществили свои намерения только 10%. Однако немного выросло количество организаций, которые провели изменения в рамках отдельных позиций.
Положительные тенденции наблюдались в медицинской отрасли, среди компаний, оказывающих услуги для бизнеса, а также в сферах добычи сырья, машиностроения и электроники (каждая четвертая компания увеличила штат, хотя планировала каждая десятая).
Практически не разошлись планы с реальностью в сфере строительства (28% компаний планировали сокращения, по факту провели или проведут — 26%).
В «Банке данных заработных плат HeadHunter» компании указывают свои реальные заработные платы и планы по их изменению. Это отличает его данные от тех, которые построены на основе предлагаемых зарплат из вакансий.
Фото: nugazeta.ru