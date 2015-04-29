Частные детские сады: роскошь или необходимость?

В основном частные детские сады формируют две или три группы детей, в каждой из которых по 12–15 человек. В первом случае младшую группу посещают детки от 1,5 до 2,5 лет, среднюю — от 2,5 до 4 лет, старшую — от 4-х лет до выпуска из детского сада. Если групп всего две, то старшую посещают дети от 2,5 лет. Примечательно, что в Тюмени есть детские сады, которые посещают только дети до 4-х лет. Так, например, в детском саду «Василек» создание группы от 4-х лет пока только в планах. Это, безусловно, не может не настораживать родителей.