Частные детские сады: роскошь или необходимость?

Напомним, 24 апреля директор департамента образования администрации г. Тюмени Андрей Степанов на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы отметил, что проблема устройства полуторагодовалых детей в дошкольные учреждения действительно существует, и также предложил в качестве решения этой проблемы обращение в частные сады.
Мнения тюменцев по поводу данного предложения разделились. Большинство пользователей портала NashGorod.ru высказали мнение, что частные детские сады — слишком дорогое удовольствие. Так, пользователь с ником Всегда готов!!! пишет: «Что такое „частные детсады“ в наше время: огромная стоимость посещения, качество услуг сомнительное, питание хорошее при родителях, персонал зачастую не квалифицирован, место прогулки детей — обычные дворы, а не огороженная территория».
Главным достоинством частных детских садиков является возможность устроить туда ребенка в самом раннем возрасте
Некоторые тюменцы, напротив, выступают «за» посещение частных дошкольных учреждений. «Есть хорошие лицензированные частные детские сады, где качество ухода и образования намного выше общепринятых. Спрашивайте документы, присутствуйте при устройстве ребёнка в детский сад во время адаптации. Тогда будете знать, что и как происходит в детском саду. Можете с меню ознакомиться и продегустировать пищу. Если сад заинтересован в качестве, то он никогда не выгонит любопытного родителя из детского сада», — пишет пользователь с ником Д/с Панда.
Итак, рассмотрим, какие же «плюсы» и «минусы» существуют в обращении в частные дошкольные учреждения. Главным достоинством частных детских садиков является возможность устроить туда ребенка в самом раннем возрасте. Большинство таких учреждений готово принять малышей в возрасте 1,5 лет. Однако есть в Тюмени садики, которые предлагают свои услуги детям более разного возраста. Так, частный детсад «Евросадик» принимает малышей от 1 года, а садик «Мамина радость» — от 1,3 лет. Безусловно, в этом плане частные детские сады устроят мам, которые хотят поскорее выйти на работу.
Примечательно, что в Тюмени есть детские сады, которые посещают только дети до 4-х лет
В основном частные детские сады формируют две или три группы детей, в каждой из которых по 12–15 человек. В первом случае младшую группу посещают детки от 1,5 до 2,5 лет, среднюю — от 2,5 до 4 лет, старшую — от 4-х лет до выпуска из детского сада. Если групп всего две, то старшую посещают дети от 2,5 лет. Примечательно, что в Тюмени есть детские сады, которые посещают только дети до 4-х лет. Так, например, в детском саду «Василек» создание группы от 4-х лет пока только в планах. Это, безусловно, не может не настораживать родителей.
Что касается режима работы частных детских садов, все они открывают свои двери в 7:30 или 8 часов. А вот забрать ребенка нужно успеть до 18 часов. Лишь в одном детском саду — «Евросадике» — отметили, что существует дежурная группа, которая работает до 19 часов, на случай если родители не могут уйти с работы до 18:00. Отметим, что сейчас многие муниципальные детские сады работают с детьми до 20 часов.
Практически в каждом частном детском саду утро ребенка начинается с осмотра педиатром
Практически в каждом частном детском саду утро ребенка начинается с осмотра педиатром. В случае, если состояние здоровья ребенка удовлетворительное, он проходит в группу. Если имеется малейшее подозрение на отклонение в здоровье, ребенок отправляется домой до полного выздоровления.
Разумеется, главный вопрос, волнующий родителей, это стоимость посещения частного детского сада. Отметим, что тюменцы, которые высказывались по поводу высокой стоимости посещения таких учреждений, в высокой степени оказались правы.
За абонемент на посещение ребенком детского сада на 21 рабочий день «Евросадик» предлагает цену 18 982 рубля. При этом детям обеспечиваются пятиразовое питание, игровая площадка с мягким покрытием, услуги сразу двух воспитателей и одного помощника. Детский садик «Гений — Я» предлагает чуть более низкую цену — 16 485 рублей за тот же 21 рабочий день. Однако оговоримся, что питание здесь четырехразовое. Примечательно, что детский садик «Василек», который, к слову, открылся всего месяц назад, и, как говорилось выше, в нем отсутствует группа от 4-х лет, уже обозначил цену за месяц посещения в 20 тысяч рублей.
Что касается времяпрепровождения детей в частных детских садах, оно не отличается от тех занятий, которые предлагаются детям в муниципальных учреждениях
Справедливости ради стоит сказать, что в Тюмени существуют частные детсады с более доступными предложениями. Например, детский садик «Мамина радость» в зависимости от количества рабочих дней в месяце предлагает свои услуги по цене от 11 до 12,5 тысяч рублей. Причем, в случае болезни ребенка осуществляется перерасчет стоимости. За каждый день отсутствия воспитанника из общей суммы вычитается 250 рублей.
Однако более низкая стоимость услуг в этом детском саду объясняется тем, что питание здесь трехразовое. Правда, сотрудники учреждения заверяют, что все три раза детей кормят плотно, а в перерывах между трапезами дети регулярно пьют фиточай.
Работники частных дошкольных учреждений утверждают, что мест в группах от 3-х лет достаточно, а вот чтобы занять места для малышей от 1–1,5 лет следует поторопиться
Что касается времяпрепровождения детей в частных детских садах, оно не отличается от тех занятий, которые предлагаются детям в муниципальных учреждениях. В течение дня с детьми занимаются развитием речи, чтением, рисованием, музыкой, физкультурой, астрономией, валеологией. Программа практически везде используется та же, что во всех садиках города — «От рождения до школы».
Несмотря на то, что речь идет о частных детских садах, в которых не должно быть такой нехватки мест, как в муниципальных, работники частных дошкольных учреждений также утверждают, что мест в группах от 3-х лет достаточно, а вот чтобы занять места для малышей от 1–1,5 лет следует поторопиться.