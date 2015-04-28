Тюменцы с ограниченными возможностями сыграли в КВН

Приятно видеть людей, которые поистине с юмором и искренней иронией относятся к тому, что, казалось бы, должно мешать им жить, но служит не щитом, а источником вдохновения. Специфических шуток, конечно, звучало мало, но они были: " Слушай, ты мне так -то 100 рублей должна !» — «И мне! И мне !» — «Я вам сейчас 500 рублей дам одной купюрой, поделите?» — (пауза) — «500 рублей — это же наша пенсия!»; «А почему это у вас глухонемые на вокале?» — Так они же на гитаре не умеют играть». Но апофеозом вечера, на мой взгляд, было идеальное обыгрывание своей проблемы: «К девушке не подкатишь?» — «Да легко!». Думаю, комментарии тут излишни.
Всего в фестивале приняло участие 22 команды со всех уголков нашей области и, разумеется, каждая стремилась показать себя с наилучшей стороны. К чести всех команд, ни один из участников не бравировал своим «особым» положением, но старался делать упор на суть Клуба Весёлых и Находчивых, а именно юмор и смекалку. Конечно, всех шуток не упомнишь, но каждая из них была оригинальной и свежей. Хотелось бы отметить, что несмотря на «литературный» фристайл «Я к Вам пишу», шуток, связанных с Годом Литературы, было очень мало, что не могло не радовать, поскольку каждая реприза должна быть естественной, а не заготовленной.
Отдельно стоит сказать про жюри фестиваля, в котором, в том числе, была и команда Высшей лиги КВН «Молодость» из Краснодарского края. Разумеется, острот про уходящую молодость было немало, ребятам давали своеобразную «продуктовую» шуточную взятку и даже делили одного из ярких её участников, Никиту Аленичева, между собой.
Главное чудо фестиваля, его успех, было на сцене — каждый из участников демонстрировал всем, что победить при желании можно всё и смех действительно продлевает жизнь и дарит здоровье. Да, мысль банальна, но давно замечено, что нет ничего более мудрого, чем банальности.
P. S. «Лучший музыкальный номер» — «Тихий омут» (Омутинский район);
«Лучшая шутка» — «Суббота» (Вагайский район);
«Открытие сезона» — «Юргинское пюре» (Юргинский район);
«Лучшая женская роль» — Фомина Эльза («Сделано в Сибири», Тюменский район) ;
«Лучшая мужская роль» — Фомин Юрий («Тобольский винегрет», Тобольск) .
3 место — «Фикусы» (Ялуторовский район);
2 место — «Без ГМО» (Голышмановский район);
1 место — «Грибоедов» (Бердюжский район);
ГРАН-ПРИ фестиваля — «Сделано в Сибири» (Тюменский район).
6 команд вошли в состав Осеннего кубка команд КВН, а именно победители номинаций:
1) «Лучший музыкальный номер» — «Тихий омут( Омутинский район);
2) «Открытие сезона» — «Юргинское пюре» (Юргинский район)
и призеры Весеннего Фестиваля КВН:
3) 3 место — «Фикусы» (Ялуторовский район);
4) 2 место — «Без ГМО» (Голышмановский район);
5) 1 место — «Грибоедов» (Бердюжский район);
6) ГРАН-ПРИ фестиваля — «Сделано в Сибири» (Тюменский район)
Александр Ляхов