Тюменцы с ограниченными возможностями сыграли в КВН

Приятно видеть людей, которые поистине с юмором и искренней иронией относятся к тому, что, казалось бы, должно мешать им жить, но служит не щитом, а источником вдохновения. Специфических шуток, конечно, звучало мало, но они были: " Слушай, ты мне так -то 100 рублей должна !» — «И мне! И мне !» — «Я вам сейчас 500 рублей дам одной купюрой, поделите?» — (пауза) — «500 рублей — это же наша пенсия!»; «А почему это у вас глухонемые на вокале?» — Так они же на гитаре не умеют играть». Но апофеозом вечера, на мой взгляд, было идеальное обыгрывание своей проблемы: «К девушке не подкатишь?» — «Да легко!». Думаю, комментарии тут излишни.