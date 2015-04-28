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Тюменцы с ограниченными возможностями сыграли в КВН

28 апреля 2015, 08:54
КВН на тюменской земле прижился давно, доказательством чего служит недавняя победа в финале Высшей лиги наших земляков из «Союза». Однако талантов, способных посмеяться над собой, у нас ещё много, что и продемонстрировал областной фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями, который состоялся 25 апреля во дворце детского творчества «Пионер».
Сюжет
Тюмень

Приятно видеть людей, которые поистине с юмором и искренней иронией относятся к тому, что, казалось бы, должно мешать им жить, но служит не щитом, а источником вдохновения. Специфических шуток, конечно, звучало мало, но они были: " Слушай, ты мне так -то 100 рублей должна !» — «И мне! И мне !» — «Я вам сейчас 500 рублей дам одной купюрой, поделите?» — (пауза) — «500 рублей — это же наша пенсия!»; «А почему это у вас глухонемые на вокале?» — Так они же на гитаре не умеют играть». Но апофеозом вечера, на мой взгляд, было идеальное обыгрывание своей проблемы: «К девушке не подкатишь?» — «Да легко!». Думаю, комментарии тут излишни.

Всего в фестивале приняло участие 22 команды со всех уголков нашей области и, разумеется, каждая стремилась показать себя с наилучшей стороны. К чести всех команд, ни один из участников не бравировал своим «особым» положением, но старался делать упор на суть Клуба Весёлых и Находчивых, а именно юмор и смекалку. Конечно, всех шуток не упомнишь, но каждая из них была оригинальной и свежей. Хотелось бы отметить, что несмотря на «литературный» фристайл «Я к Вам пишу», шуток, связанных с Годом Литературы, было очень мало, что не могло не радовать, поскольку каждая реприза должна быть естественной, а не заготовленной.

Отдельно стоит сказать про жюри фестиваля, в котором, в том числе, была и команда Высшей лиги КВН «Молодость» из Краснодарского края. Разумеется, острот про уходящую молодость было немало, ребятам давали своеобразную «продуктовую» шуточную взятку и даже делили одного из ярких её участников, Никиту Аленичева, между собой.

Главное чудо фестиваля, его успех, было на сцене — каждый из участников демонстрировал всем, что победить при желании можно всё и смех действительно продлевает жизнь и дарит здоровье. Да, мысль банальна, но давно замечено, что нет ничего более мудрого, чем банальности.

P. S. «Лучший музыкальный номер» — «Тихий омут» (Омутинский район);

«Лучшая шутка» — «Суббота» (Вагайский район);

«Открытие сезона» — «Юргинское пюре» (Юргинский район);

«Лучшая женская роль» — Фомина Эльза («Сделано в Сибири», Тюменский район) ;

«Лучшая мужская роль» — Фомин Юрий («Тобольский винегрет», Тобольск) .

3 место — «Фикусы» (Ялуторовский район);

2 место — «Без ГМО» (Голышмановский район);

1 место — «Грибоедов» (Бердюжский район);

ГРАН-ПРИ фестиваля — «Сделано в Сибири» (Тюменский район).

6 команд вошли в состав Осеннего кубка команд КВН, а именно победители номинаций:

1) «Лучший музыкальный номер» — «Тихий омут( Омутинский район);

2) «Открытие сезона» — «Юргинское пюре» (Юргинский район)

и призеры Весеннего Фестиваля КВН:

3) 3 место — «Фикусы» (Ялуторовский район);

4) 2 место — «Без ГМО» (Голышмановский район);

5) 1 место — «Грибоедов» (Бердюжский район);

6) ГРАН-ПРИ фестиваля — «Сделано в Сибири» (Тюменский район)

Александр Ляхов

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