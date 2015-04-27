Велодорожки на Широтной и Дамбовской появятся уже осенью

Как сообщает пресс-служба администрации города, схема предполагает создание 176,44 км велодорожек. Среди них есть как уже построенные 8,74 км (в том числе порядка 3,0 км — в жилой застройке микрорайона «Европейский»), так и проектируемые в рамках развития объектов дорожной инфраструктуры — 52,8 км. Объекты, которые пока находятся в планах — 20,08 км (в том числе в районе ул. Монтажников — 4 км, ул. 2-я Луговая — 0,85 км, ул. Московский тракт — 1,75 км).