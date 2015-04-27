Велодорожки на Широтной и Дамбовской появятся уже осенью

В Тюмени разработан проект концепции развития сети велосипедных дорожек. Его на заседании коллегии представил заместитель главы администрации города Максим Афанасьев. По мнению докладчика, реализация указанной концепции позволит создать условия для массовых велосипедных прогулок и любительского велоспорта.
За основу создания маршрутной сети взяты объекты притяжения людей — места массового семейного отдыха, места проведения культурных и спортивных мероприятий, а также высшие и средние специальные учебные заведения. Из основных мест притяжения можно выделить парк «Затюменский», стадион «Геолог», площадь 400-летия Тюмени, Цветной бульвар, сквер Семена Пацко, парк им. Гагарина, учебные корпуса ТюмГУ, ТГНГУ, ТГАСУ, ТГМА и другие.
Как сообщает пресс-служба администрации города, схема предполагает создание 176,44 км велодорожек. Среди них есть как уже построенные 8,74 км (в том числе порядка 3,0 км — в жилой застройке микрорайона «Европейский»), так и проектируемые в рамках развития объектов дорожной инфраструктуры — 52,8 км. Объекты, которые пока находятся в планах — 20,08 км (в том числе в районе ул. Монтажников — 4 км, ул. 2-я Луговая — 0,85 км, ул. Московский тракт — 1,75 км).
Максим Афанасьев отметил, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на создание велоинфраструктуры в Тюмени. Так, в техзаданиях на разработку проектной документации по объектам дорожной инфраструктуры, включая объекты, реализуемые Главным управлением строительства Тюменской области, учтено требование о необходимости устройства велодорожек.
Напомним, что в 2014 году была разработана проектная документация на обустройство велосипедных дорожек как отдельного конструктивного элемента улично-дорожной сети по следующим объектам:
— ул. Мельникайте, ул. Дружбы, ул. Жуковского, парк им. Ю. Гагарина — 4,3 км;
— ул. Дамбовская, на участке от ул. Западносибирской до ул. Мельникайте, — 3,2 км;
— ул. Широтная, ул. Харьковская — 6,5 км.
По ряду объектов уже заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ по указанным объектам — до середины октября. По объектам «ул. Широтная», «ул. Харьковская» подготовлена документация для размещения закупки на проведение строительно-монтажных работ.
В рамках выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог в 2015 году также планируется устройство велосипедных дорожек, в том числе:
1. «Строительство ул. Монтажников на участке от ул. Широтная до ул. Федюнинского, г. Тюмень. I этап» — 1,13 км;
2. «Строительство ул. № 1, № 2 (район Монтажников)» — 1,53 км;
3. «Строительство ул. № 3 и ул. № 5 (район Монтажников) в городе Тюмени» — 1,54 км;
4. «Реконструкция ул. Московский тракт (участок ул. Калинина — автомобильная дорога „Обход г. Тюмени“)» — 1,75 км;
5. «Реконструкция ул. 2-я Луговая от ул. Иртышская до ул. Щербакова, в т.ч. Транспортная развязка на перекрестке ул. Щербакова и ул. 2-я Луговая в г. Тюмени» — 0,85 км.
Запланированы мероприятия по обустройству велосипедных дорожек в рамках следующих объектов:
— благоустройство сквера Пограничников в жилом районе Казарово,
— благоустройство лесопарка «Гилевская роща»,
— благоустройство лесопарка «Затюменский»,
— благоустройство зоны отдыха на обводненном карьере Утиный.
Всего предусмотрено выполнение проектных работ по устройству велодорожек на 14 объектах общей протяженностью более 50 км.