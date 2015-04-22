Тюменцев зовут на ралли ретро-автомобилей

Об этом событии уже знают в разных уголках России, поэтому количество участников и качество автомобилей постоянно растет. В этом году принять для участия ожидаются экипажи из стран СНГ, что делает ралли «международным».
Ралли состоится 2 мая с 14:00 до 17:00 возле ТЦ «Кристалл», где будет работать ретро-выставка, а также небольшой концерт в честь редкого мероприятия.
Вход бесплатный!
«Маршрут никто из участников знать не должен. У экипажей будет легенда, по которой они едут, не нарушая ПДД или скоростного режима. Все заявки принимаются на сайте, который есть на афише», — пояснили организаторы мероприятия.