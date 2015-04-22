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Тюменцев зовут на ралли ретро-автомобилей

22 апреля 2015, 09:01
В Тюмени состоится ралли классических автомобилей «Олд Моторс 2015». Это третье ежегодное и самое массовое автоспортивное мероприятие с участием только ретро-автомобилей.
Сюжет
Тюмень

Об этом событии уже знают в разных уголках России, поэтому количество участников и качество автомобилей постоянно растет. В этом году принять для участия ожидаются экипажи из стран СНГ, что делает ралли «международным».

Ралли состоится 2 мая с 14:00 до 17:00 возле ТЦ «Кристалл», где будет работать ретро-выставка, а также небольшой концерт в честь редкого мероприятия.

Вход бесплатный!

«Маршрут никто из участников знать не должен. У экипажей будет легенда, по которой они едут, не нарушая ПДД или скоростного режима. Все заявки принимаются на сайте, который есть на афише», — пояснили организаторы мероприятия.

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