Скидка 35% на окна — для участников экскурсии на завод «ТДС»

Клуб загородных жителей «Затюмень» впервые организует бесплатную экскурсию на одно из крупнейших предприятий по производству пластиковых окон Тюменской области, завод компании «Оконные системы «ТДС».
Компания входит в холдинг «Тюмень-Дизайн-Сервис». На рынке светопрозрачных конструкций работает с 2001 года. За время работы были реализованы более 140 проектов на территории Тюменской области и за ее пределами (ЦУМ, ТЦ «Фаворит», ТЦ «Магеллан», ТЦ «Магнат», ТЦ «Панама», ЗАГС, жилые микрорайоны «Novin», «Европейский», «Манхеттен» и другие).
На экскурсии гостям будут продемонстрированы производственные цеха, процесс изготовления и ламинации конструкций на высокотехнологичном, уникальном для региона оборудовании. На вопросы аудитории ответят руководитель и замначальника цеха ПВХ-изделий Сергей Кошкаров и Александр Мурзин.
По окончании экскурсии представители «Оконные системы «ТДС» подарят участникам сертификаты на получение очень весомого дисконта на заказ окон — 35%! Скидка будет распространяться на белые и ламинированные конструкции и действовать на любой объем заказа.
Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено. Записаться на экскурсию можно по телефону: (3452) 586–176 или на главной странице сайта Затюмень.ру.