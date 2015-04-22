Скидка 35% на окна — для участников экскурсии на завод «ТДС»

Компания входит в холдинг «Тюмень-Дизайн-Сервис». На рынке светопрозрачных конструкций работает с 2001 года. За время работы были реализованы более 140 проектов на территории Тюменской области и за ее пределами (ЦУМ, ТЦ «Фаворит», ТЦ «Магеллан», ТЦ «Магнат», ТЦ «Панама», ЗАГС, жилые микрорайоны «Novin», «Европейский», «Манхеттен» и другие).