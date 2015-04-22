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Скидка 35% на окна — для участников экскурсии на завод «ТДС»

22 апреля 2015, 10:48
25 апреля клуб загородных жителей «Затюмень» впервые организует экскурсию на одно из крупнейших предприятий по производству пластиковых окон Тюменской области, завод компании «Оконные системы «ТДС».
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Тюмень

Клуб загородных жителей «Затюмень» впервые организует бесплатную экскурсию на одно из крупнейших предприятий по производству пластиковых окон Тюменской области, завод компании «Оконные системы «ТДС».

Компания входит в холдинг «Тюмень-Дизайн-Сервис». На рынке светопрозрачных конструкций работает с 2001 года. За время работы были реализованы более 140 проектов на территории Тюменской области и за ее пределами (ЦУМ, ТЦ «Фаворит», ТЦ «Магеллан», ТЦ «Магнат», ТЦ «Панама», ЗАГС, жилые микрорайоны «Novin», «Европейский», «Манхеттен» и другие).

На экскурсии гостям будут продемонстрированы производственные цеха, процесс изготовления и ламинации конструкций на высокотехнологичном, уникальном для региона оборудовании. На вопросы аудитории ответят руководитель и замначальника цеха ПВХ-изделий Сергей Кошкаров и Александр Мурзин.

По окончании экскурсии представители «Оконные системы «ТДС» подарят участникам сертификаты на получение очень весомого дисконта на заказ окон — 35%! Скидка будет распространяться на белые и ламинированные конструкции и действовать на любой объем заказа.

Мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено. Записаться на экскурсию можно по телефону: (3452) 586–176 или на главной странице сайта Затюмень.ру.

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