В тюменских магазинах подешевели огурцы

У тюменцев снизился интерес к антикризисным ярмаркам. Причиной этого может быть снижение цен на некоторые продукты в магазинах. Так, по данным замгубернатора Олега Зарубы, за месяц наиболее значительно на 17,5 % убавили в цене свежие огурцы. Незначительно, порядка 2,5–3 %, потеряли в цене такие продукты, как крупа гречневая, бананы, апельсины, сахар-песок, томаты. Вместе с тем за этот же период цены на морковь, капусту и картофель подросли от 4 до 6%.