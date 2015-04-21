В тюменских магазинах подешевели огурцы

Причина этого в том, что старые запасы заканчиваются и в настоящее время прилавки магазинов заполняют овощи свежего урожая, в основном из Средней Азии, сообщает пресс-служба главы региона.
Олег Заруба подвел итог некоторых мероприятий по стабилизации цен на основные продукты питания в марте—апреле 2015 года. Речь шла о мониторинге цен и торговых надбавок. Так, за прошедший период в магазинах, в том числе в федеральных и локальных сетях, размер торговой надбавки на установленный перечень товаров не превышал 15%. Помимо этого, в областной столице были организованы ярмарки-продажи социально значимых товаров по ценам ниже среднерыночных. Последняя из них прошла 18 апреля на шести площадках Тюмени.
Напомним, распоряжением губернатора Владимира Якушева такие ярмарки были включены в расширенный список антикризисных мер. Их главная цель — дать возможность незащищенным категориям граждан — пенсионерам, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям — приобрести основные продукты питания по оптимальным ценам.
На социальную ярмарку в прошедшую субботу было заявлено почти 95 тонн продукции, продано 48% — это 46,4 тонны. Оборот составил около 4,7 млн рублей. По сравнению с предыдущими ярмарками уменьшился спрос на бакалейную продукцию (сахар, крупы, мука, масло растительное), яйцо куриное, мясную продукцию, картофель. Повышенным спросом пользовались огурцы свежие (Тюмень-Агро), молочная продукция, недорогие сорта рыбы (сырок, пелядь, ряпушка, карась), полуфабрикаты из мяса кур и рапсовое масло.
Всего по итогам четырех ярмарок было продано 229 тонн товаров на общую сумму свыше 19 млн рублей.
Регулярное проведение ярмарок послужило стимулом к снижению цен на продовольственные товары в предприятиях розничной торговли, в связи с чем уменьшился и спрос на продукцию на самих ярмарках. Олег Заруба считает, что дальнейшее проведение ярмарок в мае и летние месяцы нецелесообразно. «Среди причин не только снижение интереса покупателей, выезд тюменцев в выходные дни на природу и дачи, но и плюсовая температура воздуха, которая требует дополнительных расходов сельхозтоваропроизводителей на холодильное оборудование для соблюдения условий продажи товаров»,- отметил он.
Владимир Якушев поручил продолжить ведение мониторинга регионального продовольственного рынка и проанализировать необходимость организации социальных ярмарок в дальнейшем.
Олег Заруба подчеркнул, что весенний сезон антикризисных ярмарок закончен, но планируется их организовать в августе и сентябре, когда будет собран новый урожай, чтобы предоставить людям возможность закупить свежие овощи по выгодной цене.
Специалисты отмечают, что проведение комплексных мероприятий совместно с органами местного самоуправления, органами прокуратуры, УФАС по Тюменской области при содействии ритейла привело к стабилизации цен на региональном потребительском рынке, не допустило вымывания товаров на полках магазинов и социальной напряженности.