В Госдуму внесен законопроект о деприватизации жилья

Законопроект позволяет собственникам жилья добровольно и бесплатно передать свою жилплощадь в государственную и муниципальную собственность, пишет «Российская газета».
Такое право по замыслу разработчика законопроекта — первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елены Николаевой — будет предоставлено малоимущим гражданам и тем, у кого есть основания быть признанными таковыми. Для этого надо внести изменения в Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».
Елена Николаева отмечает, что деприватизировать квартиру сегодня могут те, кто приобрели ее в порядке приватизации при невозможности собственника нести бремя содержания жилья.
«К возможности вернуть жилье назад отечественное законодательство возвращалось не раз. В законе «О введении в действие ЖК РФ», принятом в 2004 году, в статье 20 изначально предлагалась норма о деприватизации. Так, малоимущие граждане, которые приватизировали единственное имеющееся у них жилье до 1 января 2007 года, имели право передать его в государственную или муниципальную собственность. В этом случае с ними должен был быть заключен договор социального найма занимаемого ими жилого помещения.
Потом эта норма не раз менялась. В 2006 году правом деприватизации могли воспользоваться все без исключения граждане, главное, чтобы единственное принадлежащее им жилье было приватизировано до 1 марта 2010 года. Когда наступил этот день, записали, что квартира должна была быть приватизирована до 1 марта 2013 года.
В 2012 году от порочной практики продления сроков решили отказаться. В настоящее время статья 20 звучит так:
«Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную или муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих жилых помещений с гражданами и членами их семей, проживающими в этих жилых помещениях, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — поясняет автор проекта. То есть любой человек без оглядки на дату и факт приватизации может передать свою жилплощадь в государственную или муниципальную собственность.
Тем не менее, в законопроекте говорит и об ограничениях. Например, чтобы предоставлять право на деприватизацию только малоимущим и тем людям, которые могут быть признаны таковыми. При этом право на деприватизацию может быть реализовано в отношении любого жилого помещения вне зависимости от способа его приобретения. Депутат считает, что отказ от права собственности — скорее, вынужденная мера, так как содержать свое имущество становится дороже. Так, обязанностям собственников добавились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, которые тюменцы начнут платить уже в июне 2015 года. Также не следует забывать о налоге на имущество, который теперь рассчитывается исходя из кадастровой стоимости имущества, а не инвентаризационной. В результате приватизации был сформирован класс «нищих собственников», которым надо дать эффективный механизм по возврату имущества в муниципальную собственность, уверена депутат.