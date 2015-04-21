В Госдуму внесен законопроект о деприватизации жилья

Тем не менее, в законопроекте говорит и об ограничениях. Например, чтобы предоставлять право на деприватизацию только малоимущим и тем людям, которые могут быть признаны таковыми. При этом право на деприватизацию может быть реализовано в отношении любого жилого помещения вне зависимости от способа его приобретения. Депутат считает, что отказ от права собственности — скорее, вынужденная мера, так как содержать свое имущество становится дороже. Так, обязанностям собственников добавились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, которые тюменцы начнут платить уже в июне 2015 года. Также не следует забывать о налоге на имущество, который теперь рассчитывается исходя из кадастровой стоимости имущества, а не инвентаризационной. В результате приватизации был сформирован класс «нищих собственников», которым надо дать эффективный механизм по возврату имущества в муниципальную собственность, уверена депутат.