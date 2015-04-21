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Тюменский дзюдоист завоевал бронзу Кубка Европы

21 апреля 2015, 11:29
Тюменский спортсмен Заур Рамазанов завоевал бронзовую медаль Кубка Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.
Сюжет
Тюмень

Соревнования проходили 18–19 апреля в Санкт-Петербурге. Участниками Кубка стали 298 юношей и девушек из 19 стран мира.

Заур Рамазанов выступал в весовой категории до 81 кг, представленной 28 спортсменами. В упорной борьбе воспитанник Магомедшафи Небиева и Георгия Боргоякова одержал победы в пяти схватках из шести и стал бронзовым призером соревнований. По итогам турнира в ближайшее время будет принято решение о дальнейшем участии Заура в предстоящих Кубках Европы.

Как отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо», в шаге от пьедестала, заняв пятое место, остановился еще один тюменец — Элхан Мириев, выступивший в весовой категории до 66 кг.

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Таня#Спорт
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