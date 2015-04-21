Тюменский дзюдоист завоевал бронзу Кубка Европы

Соревнования проходили 18–19 апреля в Санкт-Петербурге. Участниками Кубка стали 298 юношей и девушек из 19 стран мира.
Заур Рамазанов выступал в весовой категории до 81 кг, представленной 28 спортсменами. В упорной борьбе воспитанник Магомедшафи Небиева и Георгия Боргоякова одержал победы в пяти схватках из шести и стал бронзовым призером соревнований. По итогам турнира в ближайшее время будет принято решение о дальнейшем участии Заура в предстоящих Кубках Европы.
Как отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо», в шаге от пьедестала, заняв пятое место, остановился еще один тюменец — Элхан Мириев, выступивший в весовой категории до 66 кг.