Тюменский дзюдоист завоевал бронзу Кубка Европы

Заур Рамазанов выступал в весовой категории до 81 кг, представленной 28 спортсменами. В упорной борьбе воспитанник Магомедшафи Небиева и Георгия Боргоякова одержал победы в пяти схватках из шести и стал бронзовым призером соревнований. По итогам турнира в ближайшее время будет принято решение о дальнейшем участии Заура в предстоящих Кубках Европы.