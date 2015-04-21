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Тюменская область сэкономила в начале года 20 млрд. рублей

21 апреля 2015, 15:03
Департамент финансов Тюменской области подвел итоги первых трех месяцев исполнения бюджета на текущий год. По состоянию на 1 апреля доходы региона составили 39,5 млрд. рублей, расходы — 19,5 млрд. рублей.
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Бюджет

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, превышение доходов над расходами обусловлено проведением антикризисных мероприятий. В течение трех месяцев финансировались только приоритетные направления: выплаты социального характера, поддержка реального сектора экономики, а также выплата заработных плат и коммунальных услуг.

Основной объем затрат в начале года пришелся на образование — 5,6 млрд. рублей. На здравоохранение было потрачено 2,6 млрд., социальную политику — 2,5 млрд., еще 2,7 млрд. рублей ушло на сферу транспорта и дорожного хозяйства. Наименее затратной в перечне на сайте правительства Тюменской области оказалась сфера развития физической культуры и спорта: на нее было израсходовано чуть менее 600 млн. рублей.

Доходная часть региона остается традиционной: наибольшие поступления бюджету по-прежнему приносят налог на прибыль для организаций — 74% от общего объема доходов. Налог на доходы физических лиц составил 14%. Дотации из федерального бюджета за три месяца составили 1,8 млрд. рублей.

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