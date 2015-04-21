Тюменская область сэкономила в начале года 20 млрд. рублей

Как сообщает пресс-служба правительства Тюменской области, превышение доходов над расходами обусловлено проведением антикризисных мероприятий. В течение трех месяцев финансировались только приоритетные направления: выплаты социального характера, поддержка реального сектора экономики, а также выплата заработных плат и коммунальных услуг.
Основной объем затрат в начале года пришелся на образование — 5,6 млрд. рублей. На здравоохранение было потрачено 2,6 млрд., социальную политику — 2,5 млрд., еще 2,7 млрд. рублей ушло на сферу транспорта и дорожного хозяйства. Наименее затратной в перечне на сайте правительства Тюменской области оказалась сфера развития физической культуры и спорта: на нее было израсходовано чуть менее 600 млн. рублей.
Доходная часть региона остается традиционной: наибольшие поступления бюджету по-прежнему приносят налог на прибыль для организаций — 74% от общего объема доходов. Налог на доходы физических лиц составил 14%. Дотации из федерального бюджета за три месяца составили 1,8 млрд. рублей.