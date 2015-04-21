«СОВА» отметила пятилетие в Египте

«Большое путешествие» состоялось в агентстве недвижимости «СОВА», более 100 сотрудников отправились в Египет в подарок от компании. С 31 марта по 10 апреля специалисты по недвижимости и офисные сотрудники отдыхали в Dessole Pyramisa, одном из лучших отелей Шарм эль Шейха.
«Главное в любом бизнесе, да и не только в бизнесе — это люди, и мы заботимся о теплой атмосфере внутри компании. У специалистов по недвижимости работа непростая, хочется, чтобы они имели возможность достойно отдыхать», — рассказывает Оксана Владимировна Белевцова, генеральный директор АН «СОВА».
Программа «Большое путешествие» действует уже не первый год, прошлый выезд был в 2013 году. Сегодня корпоративное путешествие стало еще более масштабным, среди участников проекта появилось большое количество новых сотрудников. «Для того, чтобы отправиться в „Большое путешествие“, надо хорошо работать в течение года, принимать активное участие в жизни компании. Возможность поехать есть у каждого», — комментирует Владимир Меньшиков, директор по развитию АН «СОВА».
«Большое путешествие» — это не просто отдых за границей. Сотрудники не только купались в море, загорали на пляже и ездили на экскурсии. В поездке «СОВА» отметила свой первый юбилей, 5 лет компании. На третий день состоялась торжественная церемония Sova Big Travel Awards, в ходе которой каждый участник путешествия получил знак отличия — корпоративный значок.
В «Большом путешествии» также прошла спартакиада, сотрудники соревновались в ловкости, проходили полосу препятствий, перетягивали канат. Были коллективные выезды в город, морская прогулка на яхте и многое другое. «Как здорово отдыхать такой большой компанией, когда везде все свои, и все друг за друга горой. Кто-то один заболел, и тут же все бегут на помощь. Ни на одной другой работе у меня такого не было», — делится впечатлениями Евгения Шишкина.
Многие сотрудники отправились отдыхать вместе с семьями. «В Тюмени много работы, суета, а здесь можно расслабиться и просто забыть на время о делах. Здорово, что руководство дает такую возможность», — говорит Андрей Буров, специалист по недвижимости АН «СОВА».
Философия агентства недвижимости «СОВА» очень простая — если сотрудник стремится стать профессионалом, заинтересован в личном росте, то он никогда не останется без внимания со стороны руководства. Помимо «Большого путешествия», в АН «СОВА» действуют и другие программы. Лучшие специалисты отдыхают и обучаются за счет компании, получают премии и полезные подарки.