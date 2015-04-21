«СОВА» отметила пятилетие в Египте

В «Большом путешествии» также прошла спартакиада, сотрудники соревновались в ловкости, проходили полосу препятствий, перетягивали канат. Были коллективные выезды в город, морская прогулка на яхте и многое другое. «Как здорово отдыхать такой большой компанией, когда везде все свои, и все друг за друга горой. Кто-то один заболел, и тут же все бегут на помощь. Ни на одной другой работе у меня такого не было», — делится впечатлениями Евгения Шишкина.