Из-за уснувшего за рулем водителя пострадал 6-летний мальчик

По версии следствия, вечером 6 ноября 2014 года Бутаков после застолья сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21083 и повез родственника в Тюмень.
«На 27 км автодороги Богандинское-Червишево-Чаплык Бутаков заснул за рулем и выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106, а затем с автомобилем Daewoo Nexia. В результате дорожной аварии 6-летний сын водителя Daewoo Nexia, который находился на заднем пассажирском сидении пристегнутый ремнем безопасности в детском кресле, получил ушибы и переломы оснований левых височных и теменных костей черепа, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Согласно химико-токсикологическому исследованию, в крови Бутакова был обнаружен этиловый спирт, концентрация которого составляла 2,66 промилле.
Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу. Отметим, то санкция ч. 2 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет.