Из-за уснувшего за рулем водителя пострадал 6-летний мальчик

«На 27 км автодороги Богандинское-Червишево-Чаплык Бутаков заснул за рулем и выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106, а затем с автомобилем Daewoo Nexia. В результате дорожной аварии 6-летний сын водителя Daewoo Nexia, который находился на заднем пассажирском сидении пристегнутый ремнем безопасности в детском кресле, получил ушибы и переломы оснований левых височных и теменных костей черепа, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.