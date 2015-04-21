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Из-за уснувшего за рулем водителя пострадал 6-летний мальчик

21 апреля 2015, 12:05
В Тюменской области будут судить водителя, из-за которого в ДТП пострадал 6-летний ребенок. Житель Курганской области Сергей Бутаков в тот день был пьян и уснул за рулем. 29-летний обвиняется по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, вечером 6 ноября 2014 года Бутаков после застолья сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21083 и повез родственника в Тюмень.

«На 27 км автодороги Богандинское-Червишево-Чаплык Бутаков заснул за рулем и выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106, а затем с автомобилем Daewoo Nexia. В результате дорожной аварии 6-летний сын водителя Daewoo Nexia, который находился на заднем пассажирском сидении пристегнутый ремнем безопасности в детском кресле, получил ушибы и переломы оснований левых височных и теменных костей черепа, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно химико-токсикологическому исследованию, в крови Бутакова был обнаружен этиловый спирт, концентрация которого составляла 2,66 промилле.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу. Отметим, то санкция ч. 2 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет.

#Новости#Тюменская область#Транспорт#Таня#Общество
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