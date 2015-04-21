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Хип-хоп признан видом спорта в России

21 апреля 2015, 16:52
Танцевальные направления хип-хоп, джаз и фристайл официально признаны в России видами спорта.
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Тюмень

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Общероссийской танцевальной организации (ОРТО) Андрея Кокоулина.

«Возможно, для кого-то будет неожиданностью узнать, что людей занимающихся хип-хопом в нашей стране больше, чем занимающихся футболом. Теперь они будут иметь возможность стать мастерами спорта», — заявил Кокоулин, пишет «Лента. Ру».

Заявка на включение танцевальных направлений в реестр спортивных дисциплин была рассмотрена в Министерстве спорта России, и комиссия приняла положительное решение. Главным мировыми турниром по современным танцам является Hip Hop International. Соревнования проводятся с 2002 года. Отборочные туры проходят в каждой стране, в том числе и в России, финал — в Лас-Вегасе. Турнир проводится в двух номинациях: лучшая команда и лучший танцор. Россияне никогда не становились победителями Hip Hop International.

Фото: krasoved.ru

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