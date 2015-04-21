Хип-хоп признан видом спорта в России

Заявка на включение танцевальных направлений в реестр спортивных дисциплин была рассмотрена в Министерстве спорта России, и комиссия приняла положительное решение. Главным мировыми турниром по современным танцам является Hip Hop International. Соревнования проводятся с 2002 года. Отборочные туры проходят в каждой стране, в том числе и в России, финал — в Лас-Вегасе. Турнир проводится в двух номинациях: лучшая команда и лучший танцор. Россияне никогда не становились победителями Hip Hop International.