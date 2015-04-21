Apple снизила в России цены на iPad и MacBook

Теперь iPad Air 2 (Wi-Fi) с 16 Гб можно купить за 33 490 руб. вместо 37 490 руб. Стоимость модели iPad Mini 3 (Wi-Fi) с 16 Гб упала на 3 тыс. руб., до 26 990 руб. Ноутбук MacBook Air (11 дюймов, 128 Гб) теперь продается за 62 990 руб. вместо 69 990 руб. Модель MacBook Air (13 дюймов, 128 Гб) подешевела до 75 990 руб. против 77 990 руб.
Цена ноутбука MacBook Pro (13 дюймов с дисплеем Retina) снизилась на 10 тыс. руб., до 89 990 руб. Самый дорогой iMac (27 дюймов с дисплеем Retina 5K) подешевел до 172 990 руб. с 189 990 руб.
Снизилась цена и на некоторые аксессуары. Например, кожаный чехол для iPhone 6 теперь стоит 2990 руб. вместо 3390 руб., а чехол для iPhone 6 Plus можно купить за 3390 руб. вместо 3990 руб. об этом сообщает РБК.
Напомним, 14 апреля компания уже снизила цены в России на последние модели iPhone «в связи с укреплением рубля». Стоимость iPhone 6 тогда упала на 5–7 тыс. руб. в зависимости от объема памяти. Модель iPhone 6 Plus подешевела на 6–8 тыс. руб., а стоимость iPhone 5S снизилась на 4 тыс. руб.
В конце 2014 года Apple дважды поднимала цены на свою технику в России. Первое повышение произошло в конце ноября, тогда стоимость товаров выросла на 20–25%. После этого компания вновь пересмотрела рублевые цены в конце декабря и они выросли еще на 30%.
Фото: uagrn.com