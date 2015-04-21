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7-летний ребенок провалился под лед и утонул

21 апреля 2015, 13:13
В Тюменской области проводится проверка по факту гибели 7-летнего мальчика, тело которого нашли в озере. По предварительной версии, ребенок провалился под лед и утонул.

В Тюменской области проводится проверка по факту гибели 7-летнего мальчика, тело которого нашли в озере. По предварительной версии, ребенок провалился под лед и утонул.

18 апреля в озере неподалеку от одного из населенных пунктов Нижнетавдинского района обнаружили тело 7-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.

«Тело ребенка было найдено и извлечено из воды. Несмотря на все усилия и принятые меры, спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, ребенок провалился под лед и утонул», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Несчастный случай#Утопленники#Тюменская область#Таня#Происшествия
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