7-летний ребенок провалился под лед и утонул

В Тюменской области проводится проверка по факту гибели 7-летнего мальчика, тело которого нашли в озере. По предварительной версии, ребенок провалился под лед и утонул.
18 апреля в озере неподалеку от одного из населенных пунктов Нижнетавдинского района обнаружили тело 7-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти.
«Тело ребенка было найдено и извлечено из воды. Несмотря на все усилия и принятые меры, спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, ребенок провалился под лед и утонул», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.