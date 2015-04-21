7-летний ребенок провалился под лед и утонул

«Тело ребенка было найдено и извлечено из воды. Несмотря на все усилия и принятые меры, спасти ребенка не удалось. По предварительным данным, ребенок провалился под лед и утонул», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.