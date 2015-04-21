25 родителей привлечены к ответственности за недосмотр за детьми

Так, 25 законных представителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ); 3 законных представителя — за нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения (ст. 20.22 КоАП РФ); 1 несовершеннолетний за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте (ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ). В отношении 10 несовершеннолетних в соответствии с Положением о комиссии по делам несовершеннолетних вынесены предупреждения в связи с уклонением от обучения, нарушением устава школы.