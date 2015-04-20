Ветераны ВОВ позвонят близким и однополчанам бесплатно

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм, сообщает пресс-служба «Ростелеком».