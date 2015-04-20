Ветераны ВОВ позвонят близким и однополчанам бесплатно

«Ростелеком» с 25 апреля по 10 мая дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.
Ветераны Великой Отечественной войны могут использовать до 70 бесплатных минут на звонки по России, а также в страны ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Абхазия и Южная Осетия).
Бесплатные звонки предоставляются при автоматическом способе набора и при заказе через телефониста с домашних телефонов, установленных по месту регистрации ветерана. Возможность совершить бесплатные звонки будет предоставлена в ряде специализированных учреждений (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.
Кроме того, с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм, сообщает пресс-служба «Ростелеком».
Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.