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В области выросло количество заболевших скарлатиной, коклюшем, ВИЧ-инфекцией

20 апреля 2015, 15:29
За первый квартал 2015 года по сравнению с 2014 отмечено снижение заболеваемости по 20 нозологическим формам инфекционных болезней.
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Тюмень

Снизилась заболеваемость парентеральными вирусными гепатитами, сальмонеллезом, дизентерией, норовирусной инфекцией, сифилисом, гонореей, чесоткой, педикулезом, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии. Заболеваемость паразитарными инфекциями снизилась за счет снижения заболеваемости описторхозом, аскаридозом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Не зарегистрировано случаев заболевания краснухой и дифтерией.

Вместе с тем, по сравнению с 2014 годом отмечается рост заболеваемости менингококковой инфекцией, скарлатиной, коклюшем, ВИЧ-инфекцией.

За 2015 г. зарегистрировано 17 случаев заболеваемости корью, в том числе 8 детей до 14 лет.

За 1 квартал 2015 г. по области выполнение плана вакцинации против кори составило 23,3%, ревакцинации — 20,6%; против краснухи план вакцинации и ревакцинации выполнен на 20,3%; против коклюша, дифтерии и столбняка вакцинацию получили 23,7% детей от плана; против полиомиелита вакцинировано 23,7%, ревакцинировано 23,1% от плана.

Фото: karel.mk.ru

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