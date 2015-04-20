В области выросло количество заболевших скарлатиной, коклюшем, ВИЧ-инфекцией

За 1 квартал 2015 г. по области выполнение плана вакцинации против кори составило 23,3%, ревакцинации — 20,6%; против краснухи план вакцинации и ревакцинации выполнен на 20,3%; против коклюша, дифтерии и столбняка вакцинацию получили 23,7% детей от плана; против полиомиелита вакцинировано 23,7%, ревакцинировано 23,1% от плана.