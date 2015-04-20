nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Символы Великой Победы передали в музеи

20 апреля 2015, 16:43
Патриотическая акция «Эстафета «Огня Победы» состоялась в 24 муниципальных образованиях Тюменскогой района. За три дня 24 керосиновых лампы с частичкой Вечного огня, зажженного на мемориале в Тюмени, были переданы в музеи каждого МО.

Завершалась акция торжественными мероприятиями в Онохино, Московском и Червишево. По словам депутата думы Тюменского района Владимира Куракина, значимость таких акций невозможно переоценить: «Вечный огонь — символ нашей Победы и памяти о Великой Отечественной войне. Сейчас и Червишево прикоснулось к этой святыне. Чем больше проходит таких акций, тем больше наши дети начинают ценить подвиг, который был совершен в годы войны. В то же время важно, чтобы о нем помнили не только накануне юбилейных дат, но и после них, чтобы память о тех годах, о наших дедах и прадедах хранилась в семьях».

Огонь на специальном автомобиле перевозила специальная группа организаторов акции и учащихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе Тюменского района. В каждом из муниципальных образований проходили торжественные митинги по усопшим воинам с возложением к памятникам цветов, от общей керосиновой лампы зажигались лампы для ее последующей передачи в местный музей.

«Не случайно символом акции была выбрана керосиновая лампа — именно она освещала жизнь людей в тылу, в свете такой лампы солдаты писали письма на родину в блиндажах. Это был свет надежды, свет Победы. В Тюмени не было боев, но был надежный крепкий тыл. И наша задача состоит в том, чтобы при помощи этой акции объяснить молодежи, какими трудами нам достался этот мир. Мы хотим, чтобы дети и подростки понимали, что огромный вклад в эту Победу внесли не только фронтовики, но и те, кто трудился в тылу. Я думаю, что нам это удалось. Акция получилась яркой и масштабной, и она действительно останется в памяти жителей нашего района. Будут сменяться поколения, но символы Великой Отечественной войны — лампа и знамя — всегда останутся таковыми, и оба они будут храниться в музеях», — сообщила председатель районного совета ветеранов Валентина Юдина.

Значимость и важность патриотической акции «Эстафета «Огня Победы» также отметили участник войны из поселка Боровский Иван Деев и труженик тыла, председатель совета ветеранов Каменского МО Александр Филонов. Они подчеркнули, что все прошло четко и организованно, что подобные акции очень важны для патриотического воспитания молодежи и их нужно придумывать и воплощать в жизнь.

Добавим, что мероприятие проходило в районе с 13 по 16 апреля 2015 года. В нем приняли участие около трех тысяч человек, сообщает управление информационной политики.

#Новости#Символы#День Победы#Эстафета#Тюменский район#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25