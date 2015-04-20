Символы Великой Победы передали в музеи

Завершалась акция торжественными мероприятиями в Онохино, Московском и Червишево. По словам депутата думы Тюменского района Владимира Куракина, значимость таких акций невозможно переоценить: «Вечный огонь — символ нашей Победы и памяти о Великой Отечественной войне. Сейчас и Червишево прикоснулось к этой святыне. Чем больше проходит таких акций, тем больше наши дети начинают ценить подвиг, который был совершен в годы войны. В то же время важно, чтобы о нем помнили не только накануне юбилейных дат, но и после них, чтобы память о тех годах, о наших дедах и прадедах хранилась в семьях».
Огонь на специальном автомобиле перевозила специальная группа организаторов акции и учащихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе Тюменского района. В каждом из муниципальных образований проходили торжественные митинги по усопшим воинам с возложением к памятникам цветов, от общей керосиновой лампы зажигались лампы для ее последующей передачи в местный музей.
«Не случайно символом акции была выбрана керосиновая лампа — именно она освещала жизнь людей в тылу, в свете такой лампы солдаты писали письма на родину в блиндажах. Это был свет надежды, свет Победы. В Тюмени не было боев, но был надежный крепкий тыл. И наша задача состоит в том, чтобы при помощи этой акции объяснить молодежи, какими трудами нам достался этот мир. Мы хотим, чтобы дети и подростки понимали, что огромный вклад в эту Победу внесли не только фронтовики, но и те, кто трудился в тылу. Я думаю, что нам это удалось. Акция получилась яркой и масштабной, и она действительно останется в памяти жителей нашего района. Будут сменяться поколения, но символы Великой Отечественной войны — лампа и знамя — всегда останутся таковыми, и оба они будут храниться в музеях», — сообщила председатель районного совета ветеранов Валентина Юдина.
Значимость и важность патриотической акции «Эстафета «Огня Победы» также отметили участник войны из поселка Боровский Иван Деев и труженик тыла, председатель совета ветеранов Каменского МО Александр Филонов. Они подчеркнули, что все прошло четко и организованно, что подобные акции очень важны для патриотического воспитания молодежи и их нужно придумывать и воплощать в жизнь.
Добавим, что мероприятие проходило в районе с 13 по 16 апреля 2015 года. В нем приняли участие около трех тысяч человек, сообщает управление информационной политики.