Символы Великой Победы передали в музеи

«Не случайно символом акции была выбрана керосиновая лампа — именно она освещала жизнь людей в тылу, в свете такой лампы солдаты писали письма на родину в блиндажах. Это был свет надежды, свет Победы. В Тюмени не было боев, но был надежный крепкий тыл. И наша задача состоит в том, чтобы при помощи этой акции объяснить молодежи, какими трудами нам достался этот мир. Мы хотим, чтобы дети и подростки понимали, что огромный вклад в эту Победу внесли не только фронтовики, но и те, кто трудился в тылу. Я думаю, что нам это удалось. Акция получилась яркой и масштабной, и она действительно останется в памяти жителей нашего района. Будут сменяться поколения, но символы Великой Отечественной войны — лампа и знамя — всегда останутся таковыми, и оба они будут храниться в музеях», — сообщила председатель районного совета ветеранов Валентина Юдина.