«Прямую линию» с президентом посмотрели по телевидению более 8 млн россиян

»Прямую линию с Владимиром Путиным» на «Первом канале», «России 1», «России 24» и «МИР» посмотрели более 8 млн россиян старше 18 лет. Такие данные привели ТАСС в понедельник в исследовательской компании TNS Russia.
В 2014 году за общением президента с гражданами следило почти 7 млн россиян в аналогичной возрастной категории, а в 2013 году — около 6 млн.
По данным TNS Russia, общий рейтинг «Прямой линии» по России в этом году составил 13,8%, а доля (число смотревших канал, выраженное в проц от всей аудитории, смотревшей ТВ в это время) — 60,7%. В 2014 году эти показатели были меньше — 11,8% и 60,2% соответственно.
Согласно информации исследовательской компании, наибольшую российскую аудиторию в этом году собрала трансляция «Прямой линии» на «России 1» — 4 млн 194 тыс человек. По Первому каналу за общением главы государства с россиянами следили 3 млн 423 тыс., а по «России 24» — почти 600 тыс. человек.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 16 апреля. Она продолжалась 3 часа 55 минут. За это время глава государства ответил на 90 вопросов россиян. В 2014 году общение президента с гражданами также длилось почти четыре часа. За время передачи президент ответил на 81 вопрос.
Добавим, что 26 апреля, телеканал «Россия 1» покажет фильм к 15-летию со дня избрания Владимира Путина на первый президентский срок.