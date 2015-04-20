«Прямую линию» с президентом посмотрели по телевидению более 8 млн россиян

По данным TNS Russia, общий рейтинг «Прямой линии» по России в этом году составил 13,8%, а доля (число смотревших канал, выраженное в проц от всей аудитории, смотревшей ТВ в это время) — 60,7%. В 2014 году эти показатели были меньше — 11,8% и 60,2% соответственно.