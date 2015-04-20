«Кубок Сэнсея» в Тюмени завоевали челябинцы

Организатором турнира традиционно выступает региональная общественная организация «Новый поток». Она поддерживает многие молодежные инициативы в сфере спорта, в том числе состязания самого высокого уровня, среди которых был международный турнир по дзюдо, прошедший в Тюмени в ноябре 2014 года. Эти соревнования дали дорогу в жизнь многим ребятам, которые впоследствии стали призерами юношеских и юниорских первенств России.