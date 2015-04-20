«Кубок Сэнсея» в Тюмени завоевали челябинцы

Как сообщает пресс-служба ЦОП «Тюмень-дзюдо», борьба велась в десяти весовых категориях на четырех татами. По итогам командного первенства безоговорочную победу одержала сборная Челябинска, второе место заняла команда Пермского края, третьими стала команда «Факел» из Сургута.
В личном зачете в своих весовых категориях победителями стали Алексей Шмаков (в/к до 34 кг), Сергей Богословских (в/к до 38 кг), Ачыты Домбуу (в/к до 42 кг), Николай Лукьянчук (в/к до 46 кг), Роман Ковалев (в/к до 50 кг), Александр Кобелев (в/к до 55 кг), Далер Шонематов (в/к до 60 кг), Худоятуло Самиев (в/к до 66 кг), Сергей Монаков (в/к до 73 кг), Евгений Перескоков (в/к св.73 кг).
Организатором турнира традиционно выступает региональная общественная организация «Новый поток». Она поддерживает многие молодежные инициативы в сфере спорта, в том числе состязания самого высокого уровня, среди которых был международный турнир по дзюдо, прошедший в Тюмени в ноябре 2014 года. Эти соревнования дали дорогу в жизнь многим ребятам, которые впоследствии стали призерами юношеских и юниорских первенств России.