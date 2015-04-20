nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Кубок Сэнсея» в Тюмени завоевали челябинцы

20 апреля 2015, 13:47
В Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 19 апреля завершился Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Сэнсея». Этот ставший уже традиционным турнир собрал более 300 молодых дзюдоистов, представители 41 команды из различных областей, включая регионы УрФО, а также Омскую область, Пермский край и республику Тыва.
Сюжет
Дети

Как сообщает пресс-служба ЦОП «Тюмень-дзюдо», борьба велась в десяти весовых категориях на четырех татами. По итогам командного первенства безоговорочную победу одержала сборная Челябинска, второе место заняла команда Пермского края, третьими стала команда «Факел» из Сургута.

В личном зачете в своих весовых категориях победителями стали Алексей Шмаков (в/к до 34 кг), Сергей Богословских (в/к до 38 кг), Ачыты Домбуу (в/к до 42 кг), Николай Лукьянчук (в/к до 46 кг), Роман Ковалев (в/к до 50 кг), Александр Кобелев (в/к до 55 кг), Далер Шонематов (в/к до 60 кг), Худоятуло Самиев (в/к до 66 кг), Сергей Монаков (в/к до 73 кг), Евгений Перескоков (в/к св.73 кг).

Организатором турнира традиционно выступает региональная общественная организация «Новый поток». Она поддерживает многие молодежные инициативы в сфере спорта, в том числе состязания самого высокого уровня, среди которых был международный турнир по дзюдо, прошедший в Тюмени в ноябре 2014 года. Эти соревнования дали дорогу в жизнь многим ребятам, которые впоследствии стали призерами юношеских и юниорских первенств России.

#Новости#Дзюдо#Дети#Соревнования#Алексей#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25