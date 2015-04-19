Продолжается прием заявок для участия в конкурсе семейных династий

Конкурс проводится среди семейных династий, представители которых проживают на территории Тюменской области по трем номинациям:
«Из века в век» — для династий, включающих несколько поколений, представители которых работают и проживают в настоящее время;
«Семья в профессии» — для династий, представители которых работали и работают в одной профессиональной сфере;
«Семейный вклад в Победу» — для династий, представители которых участвовали в Великой Отечественной войне.
Конкурсные материалы могут быть представлены в форме литературного эссе, семейного альбома, мультимедийного презентации, генеалогического древа или видеофильма. Заявки и конкурсные работы необходимо направить на электронную почту [email protected] или по адресу: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, каб. № 9 в срок до 24 апреля 2015 года. С положением можно ознакомиться на сайте pioner72.ru, klub72.com.
Как сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер», победители представят область на Всероссийском этапе конкурса.
Подробная информация по телефонам: (3452) 68-93-96, 8-922-008-54-16 — Григорий Корякин.