Продолжается прием заявок для участия в конкурсе семейных династий

Конкурсные материалы могут быть представлены в форме литературного эссе, семейного альбома, мультимедийного презентации, генеалогического древа или видеофильма. Заявки и конкурсные работы необходимо направить на электронную почту [email protected] или по адресу: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, каб. № 9 в срок до 24 апреля 2015 года. С положением можно ознакомиться на сайте pioner72.ru, klub72.com.