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Продолжается прием заявок для участия в конкурсе семейных династий

19 апреля 2015, 08:59
Дворец творчества и спорта «Пионер» совместно с Тюменским областным клубом молодых семей «Вдвоем» сообщают о продолжении регионального отборочного этапа Всероссийского конкурса «Российская династия», который посвящен 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Тюмень

Конкурс проводится среди семейных династий, представители которых проживают на территории Тюменской области по трем номинациям:

«Из века в век» — для династий, включающих несколько поколений, представители которых работают и проживают в настоящее время;

«Семья в профессии» — для династий, представители которых работали и работают в одной профессиональной сфере;

«Семейный вклад в Победу» — для династий, представители которых участвовали в Великой Отечественной войне.

Конкурсные материалы могут быть представлены в форме литературного эссе, семейного альбома, мультимедийного презентации, генеалогического древа или видеофильма. Заявки и конкурсные работы необходимо направить на электронную почту [email protected] или по адресу: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, каб. № 9 в срок до 24 апреля 2015 года. С положением можно ознакомиться на сайте pioner72.ru, klub72.com.

Как сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер», победители представят область на Всероссийском этапе конкурса.

Подробная информация по телефонам: (3452) 68-93-96, 8-922-008-54-16 — Григорий Корякин.

#Новости#Дворец искусств Пионер#Конкурсы#Тюмень#Саша#Общество
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