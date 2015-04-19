Благотворители потратили на «Ключ к жизни» 70 миллионов

На сегодняшний день помощь уже оказана 453 детям Тюменской области. Среди них два малыша из одной семьи — двухлетняя Юлия и десятилетний Даниил. Дети страдают редким нарушением развития лимфатической системы. К сожалению, причины заболевания до сих пор не установлены. Летом этого года благодаря неравнодушным людям они будут направлены в единственный в России специализированный центр по реабилитации пациентов с таким диагнозом. Подобное нарушение встречается у детей крайне редко, а тем более у двоих в одной семье. Чтобы болезнь не прогрессировала, ребятам постоянно нужны дополнительные, поддерживающие курсы лечения.