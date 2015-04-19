Благотворители потратили на «Ключ к жизни» 70 миллионов

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На сегодняшний день помощь уже оказана 453 детям Тюменской области. Среди них два малыша из одной семьи — двухлетняя Юлия и десятилетний Даниил. Дети страдают редким нарушением развития лимфатической системы. К сожалению, причины заболевания до сих пор не установлены. Летом этого года благодаря неравнодушным людям они будут направлены в единственный в России специализированный центр по реабилитации пациентов с таким диагнозом. Подобное нарушение встречается у детей крайне редко, а тем более у двоих в одной семье. Чтобы болезнь не прогрессировала, ребятам постоянно нужны дополнительные, поддерживающие курсы лечения.
Напомним, что проект «Ключ к жизни» стартовал по инициативе губернатора Тюменской области Владимира Якушева с июня 2011 года. Он предусматривает объединение средств бюджета и благотворителей для лечения тяжелобольных детей, помощь которым невозможно оказать в рамках программы государственных гарантий. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского регионального медицинского общества.
«Сегодня дорогостоящие операции проводятся и в Тюменской области, и в российских федеральных центрах. Но на это нужны деньги и здесь не бывает лишних средств, — считает глава региона. — Благотворительный проект социального партнерства „Ключ к жизни“ помогает ребятишкам со сложными и тяжелыми заболеваниями вовремя получить адресную медицинскую помощь».
Сбор средств ведется постоянно. Перечислить пожертвования можно несколькими способами:
— воспользоваться банкоматами или терминалами Сбербанка, расположенными на юге Тюменской области, в рубрике «Благотворительность» необходимо найти раздел «Ключ к жизни»;
— отправить благотворительные средства можно и через систему «Сбербанк Онл@йн», здесь открыт аналогичный раздел — «Ключ к жизни».
Перечисления в поддержку проекта «Ключ к жизни» можно осуществлять через банкоматы Ханты-Мансийского банка.
А также перечислив денежные средства на счет Некоммерческого партнерства «Тюменское региональное медицинское общество» — координатора благотворительного проекта «Ключ к жизни».
Банк получателя: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»
Получатель: Некоммерческое партнерство «Тюменское региональное медицинское общество»
ИНН 7203209610, КПП 720301001
Р/с 40703810467020000031
Корр. счет 30101810800000000651
БИК 047102651
ОКПО 63397613
Назначение платежа: Добровольные взносы на оказание комплексного решения проблем профилактики, лечения и реабилитации детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Фото: life72.org