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Тюменцы написали «Тотальный диктант»

18 апреля 2015, 21:43
Несколько сотен жителей нашего города сегодня собрались на площадках «Тотального диктанта». Люди по всей России, желающие проверить свою грамотность, написали под диктовку текст литературоведа и прозаика Евгения Водолазкина «Волшебный фонарь».
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Тюмень

Несколько сотен жителей нашего города сегодня собрались на площадках «Тотального диктанта». Люди по всей России, желающие проверить свою грамотность, написали под диктовку текст литературоведа и прозаика Евгения Водолазкина «Волшебный фонарь».

В Тюмени действовало 23 площадки, из них 21 была открытая: это библиотеки, Тюменская областная Дума, ТюмГУ, администрация города Тюмени, гостиница «Восток». Наш город занимает четвертое место по количеству заявленных площадок после Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Корреспондент NashGorod.ru писал диктант в главном корпусе ТюмГУ в 401 аудитории. Диктовал здесь артист Тюменского драматического театра Владимир Орел.

Несмотря на некоторые неровности в организации, тюменцы были настроены позитивно. Они с удовольствием прослушали шуточный репортаж о том, что число тех, кто пишет по-русски правильно, уменьшается, и скоро этих людей будет охранять ЮНЕСКО. Узнали, как заполнять бланки и освежили в памяти некоторые правила, которые пригодились потом при написании текста (например, как пишется «брандмейстер»).

Владимир Орел предупредил, что он будет читать не по-театральному, а так, чтобы было удобно писать. И, действительно, диктовал текст о летней прогулке в парке очень медленно, делал акценты и выразительнейшие паузы в моментах, когда требовалось поставить знак препинания. Насколько они помогли пишущим, узнаем, когда будут известны результаты.

Уже сегодня вечером начала работу экспертная комиссия, которая проверит диктанты. В ее состав традиционно входят преподаватели Института филологии и журналистики ТюмГУ, студенты и магистры. Результаты появятся на сайте «Тотального диктанта» после 25 апреля. Также за ними можно прийти лично в главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9) на кафедру русского языка. Награждение отличников состоится 30 апреля.

#Новости#Тотальный диктант#Тюмень#Ирина#Общество
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