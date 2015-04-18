Тюменцы написали «Тотальный диктант»

Несмотря на некоторые неровности в организации, тюменцы были настроены позитивно. Они с удовольствием прослушали шуточный репортаж о том, что число тех, кто пишет по-русски правильно, уменьшается, и скоро этих людей будет охранять ЮНЕСКО. Узнали, как заполнять бланки и освежили в памяти некоторые правила, которые пригодились потом при написании текста (например, как пишется «брандмейстер»).