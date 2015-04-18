Тюменцев призывают делать добрые дела

«В акции ежегодно принимают участие около тысячи человек — это дети, молодежь, взрослые и даже пожилые люди. Участники акции привлекают внимание общества к социально-значимым проблемам, находят различные методы и способы их решения, а также напоминают о жизненно-важных ценностях: здоровье, семье, дружбе, любви и др. Уверена, что в этом году будет еще больше участников, еще больше добрых дел, и „Весенняя неделя добра“ наполнит жизнь нашего региона яркими красками и любовью к жизни», — отметила руководитель координационного центра по развитию молодежного волонтерского движения Тюменской области Екатерина Паринова.