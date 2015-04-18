Тюменцев призывают делать добрые дела

Как сообщили в пресс-службе дворца творчества и спорта «Пионер», в течение недели волонтеры, добровольцы и неравнодушные граждане будут совершать добрые и полезные дела. Например, организовывать конкурсы и игры для детей и взрослых, проводить уроки, приуроченные к международному дню Земли, оказывать помощь ветеранам, пожилым людям, людям с особенностями здоровья, проводить акции в поддержку здорового образа жизни, кормить птиц, высаживать деревья и т.д.
«В акции ежегодно принимают участие около тысячи человек — это дети, молодежь, взрослые и даже пожилые люди. Участники акции привлекают внимание общества к социально-значимым проблемам, находят различные методы и способы их решения, а также напоминают о жизненно-важных ценностях: здоровье, семье, дружбе, любви и др. Уверена, что в этом году будет еще больше участников, еще больше добрых дел, и „Весенняя неделя добра“ наполнит жизнь нашего региона яркими красками и любовью к жизни», — отметила руководитель координационного центра по развитию молодежного волонтерского движения Тюменской области Екатерина Паринова.
Чтобы стать участником акции, необходимо разместить заявку в группе http://vk.com/clubvnd с копией на электронную почту [email protected] Подробная информация по телефону: 8 (3452) 64-62-23.