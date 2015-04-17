Тюменцам предлагают вручную изготовить посылки для ветеранов

Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» приглашает юных тюменцев принять участие в Патриотическом марафоне по изготовлению посылок своими руками, оформленных в тематике почтовых отправлений военных лет или Дня Победы. Акция, приуроченная к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 20 апреля по 5 мая.