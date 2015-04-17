Тюменцам предлагают вручную изготовить посылки для ветеранов

Организаторы предлагают участникам марафона порадовать поколение победителей, оказать им дополнительное внимание и заботу, изготовив своими руками праздничную посылку. Именно в эти посылки будут собираться подарки для ветеранов в ходе акции и марафона.
Основные требования: посылка должна быть изготовлена из плотного картона, дерева или других прочных материалов (размер коробки — не менее А4 формата) и, обязательно, соответствовать тематике почтовых отправлений военных лет или Дня Победы.
Работы принимаются по адресу ул. Карла Маркса, 123 (отдел по связям с общественностью) в будние дни с 8.00 до 16.30.