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Тюменцам предлагают вручную изготовить посылки для ветеранов

17 апреля 2015, 16:06
Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» приглашает юных тюменцев принять участие в Патриотическом марафоне по изготовлению посылок своими руками, оформленных в тематике почтовых отправлений военных лет или Дня Победы. Акция, приуроченная к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 20 апреля по 5 мая.

Организаторы предлагают участникам марафона порадовать поколение победителей, оказать им дополнительное внимание и заботу, изготовив своими руками праздничную посылку. Именно в эти посылки будут собираться подарки для ветеранов в ходе акции и марафона.

Основные требования: посылка должна быть изготовлена из плотного картона, дерева или других прочных материалов (размер коробки — не менее А4 формата) и, обязательно, соответствовать тематике почтовых отправлений военных лет или Дня Победы.

Работы принимаются по адресу ул. Карла Маркса, 123 (отдел по связям с общественностью) в будние дни с 8.00 до 16.30.

#Новости#День Победы#Посылка#Ветераны#Алексей#Общество
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