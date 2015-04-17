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Тюменские продукты становятся популярней на Ямале

17 апреля 2015, 08:48
Ярмарки, в которых участвуют тюменские сельхозпроизводители на территории Югры и Ямала приносят результат. Продукция становится узнаваемой и на нее появляется дополнительный спрос.

Сегодня в Ноябрьске свой фирменный магазин открывает птицефабрика «Тюменский бройлер», входящая в агропромышленную Группу «ПРОДО». По мнению Оксаны Величко, директора одного из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района, это событие — прямое следствие того, что торговые связи между севером и югом области становятся все более тесными: «Благодаря помощи областных и окружных властей тюменские сельхозпроизводители познакомили северян со своей продукцией. Эта форма работы остается актуальной благодаря гибкой ценовой политике, которую там можно проводить».

В то же время покупатель уже привык к цивилизованной торговле, в чистом помещении, за прилавком, сообщает районное управление информационной политики. Именно поэтому принято решение об открытии магазина в Ноябрьске. Фирменная торговая точка позволит жителям города иметь постоянный доступ к качественной и свежей продукции.

«Мы будем радовать покупателей новинками. Сейчас это куриные котлеты. Уверена, что они быстро станут популярными, — добавляет Оксана Величко. — Что касается дальнейших планов, то ставим перед собой задачу прийти в каждый крупный город большой Тюменской области. Кроме того, по-прежнему считаю актуальной идею строительства большого логистического центра в Ханты-Мансийском автономном округе, который смог бы объединить большую часть крупных сельхозпроизводителей юга области. Такой центр позволит работать в округах на постоянной основе, и наша продукция станет гораздо доступнее для северян».

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