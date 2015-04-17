Тюменские продукты становятся популярней на Ямале

«Мы будем радовать покупателей новинками. Сейчас это куриные котлеты. Уверена, что они быстро станут популярными, — добавляет Оксана Величко. — Что касается дальнейших планов, то ставим перед собой задачу прийти в каждый крупный город большой Тюменской области. Кроме того, по-прежнему считаю актуальной идею строительства большого логистического центра в Ханты-Мансийском автономном округе, который смог бы объединить большую часть крупных сельхозпроизводителей юга области. Такой центр позволит работать в округах на постоянной основе, и наша продукция станет гораздо доступнее для северян».