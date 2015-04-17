Тюмень вошла в десятку самых быстро растущих городов России

Российская экономика в последние два года почти не росла, но где-то, несмотря на это, продолжали появляться предприятия, деньги и рабочие руки. Журнал «РБК» составил рейтинг городов с растущей деловой активностью.
За основу рейтинга не брали факторы, которые отражают только «прошлые заслуги» городов, вроде доходов на душу населения или средних зарплат. Составители рейтинга оценивали не уровень зарплат и число предприятий в городе, а рост этих показателей: насколько увеличились транспортные потоки, розничные затраты, велика ли миграция. Также, какая часть трудоспособного населения работает в городе, а не ищет счастья за тридевять земель.
Несколько участников рейтинга — ресурсные города вроде Тюмени, Сургута, Альметьевска и Череповца, несколько — мегаполисы, однако Москвы и Санкт-Петербурга среди них нет. Обилие южных городов и полное отсутствие дальневосточных отражают интуитивное представление о том, что деловая активность все-таки зависит от обилия рабочих рук — и немножко от погоды. На первом месте — Краснодар, ставший за последние годы столицей русского ретейла: на Кубани базируется не только «Магнит», но и его пока сравнительно небольшие и стремительно растущие конкуренты. На втором месте — Белгород, столица региона, сделавшего себе репутацию в сельскохозяйственной отрасли. Кроме них в топ-5 входят Ставрополь, Абакан и Сыктывкар — эти места трудно объединить хоть по какому-нибудь признаку.
Тюмень в этом рейтинге занимает 10 строчку, опережая Сургут, Сочи, Казань и Пермь. В тюменской столице рост числа предприятий в 2013 году составил 0,05%, зарплаты выросли на 0,09%, коэффициент роста сферы услуг в 2014 году — 1,06%.
«Мы отобрали города, в которых, по данным Росстата, на конец 2013 года проживало более 150 тыс. человек. В них мы оценивали рост населения, зарплат и числа предприятий, увеличение авиапотока через прилежащий аэропорт и оборота розничной торговли (все показатели за 2013-й). Отдельно учитывался вклад миграции в рост населения за последние 10 лет. В качестве косвенного свидетельства экономической активности в городе использовался „индекс НДФЛ“ — отношение числа поданных форм 2-НДФЛ ко всему населению. Кроме того, оценивалось проникновение крупных розничных сетей, торгующих продуктами, косметикой, одеждой и электроникой („коэффициент розницы“), а также изменение числа мелких сервисных предприятий, подсчитанное для журнала „РБК“ сотрудниками „Яндекс. Город“. Итоговый балл — интегральный показатель, учитывающий все эти переменные», — поясняют составители рейтинга из РБК.
Фото: pics-zone.ru