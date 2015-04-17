Тюмень вошла в десятку самых быстро растущих городов России

Несколько участников рейтинга — ресурсные города вроде Тюмени, Сургута, Альметьевска и Череповца, несколько — мегаполисы, однако Москвы и Санкт-Петербурга среди них нет. Обилие южных городов и полное отсутствие дальневосточных отражают интуитивное представление о том, что деловая активность все-таки зависит от обилия рабочих рук — и немножко от погоды. На первом месте — Краснодар, ставший за последние годы столицей русского ретейла: на Кубани базируется не только «Магнит», но и его пока сравнительно небольшие и стремительно растущие конкуренты. На втором месте — Белгород, столица региона, сделавшего себе репутацию в сельскохозяйственной отрасли. Кроме них в топ-5 входят Ставрополь, Абакан и Сыктывкар — эти места трудно объединить хоть по какому-нибудь признаку.