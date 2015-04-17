Строительная отрасль дала рекордный за всю историю Российского государства результат

На «прямой линии» Владимиру Путину задали традиционный вопрос о непростой экономической ситуации в стране. Президент предугадывая вопрос, дал заготовленный ответ.
«Во-первых, некоторые результаты Вы уже назвали. Это присоединение Крыма, Севастополя, это работа в сложных внешнеэкономических условиях. Мы много говорим, но сейчас тоже можно и нужно об этом сказать, хоть это было в прошлом году, — это успешная и победная Олимпиада 2014 года, зимние Олимпийские игры в Сочи. Всё это — то, что было в прошлом году.
Но, конечно, я упомянул об этом, мы столкнулись и с определёнными внешними ограничениями, и это так или иначе сказалось на темпах роста, на нашем развитии, но в целом сейчас, мы тоже это видим, и рубль укрепляется, фондовые рынки растут. Нам удалось не допустить раскрутки спирали инфляции.
Давайте по некоторым конкретным цифрам. По итогам прошлого года реальный ВВП России вырос на 0,6 процента, то есть это небольшой, но всё-таки рост. Чуть больше выросло промышленное производство — на 1,7 процента, а обрабатывающая промышленность — на 2,1 процента. Обновлён рекорд добычи нефти, самый большой за всю новейшую историю — 525 миллионов тонн. Собран один из самых богатых и высоких урожаев зерновых в нашей тоже новейшей истории — 105,3 миллиона тонн. В целом сельское хозяйство дало очень хороший результат — 3,7 процента роста. В текущем году за первый квартал также наблюдается рост, и это не может не радовать.
Есть и положительная динамика по некоторым другим отраслям, например, химическая промышленность — 4,1 процента, производство минеральных удобрений — 4,2, и так далее. В то же время Вы совершенно справедливо обратили внимание на то, что есть и проблемы. Негативным сигналом стало сокращение капиталовложений малого бизнеса. В общем итоге инвестиции в основной капитал в прошлом году „просели“ на 2,5 процента.
Между тем, хорошие результаты достигнуты в жилищном строительстве. У нас рекордный — я хочу это подчеркнуть, действительно, строителям есть чем гордиться, — рекордный за всю историю Российского государства результат. Никогда, ни в советское, ни в постсоветское, думаю, что и в досоветское время, такого результата не было — примерно 81, а то, может быть, 82 миллиона квадратных метров жилья.
Наконец, удалось не допустить скачка безработицы. Она у нас, правда, подросла, в прошлом году, в середине, была 5,3–5,4, сейчас до 5,8 выросла, но всё?таки нам удалось сдержать этот рост. Наверняка об этом мы ещё поговорим.
Между тем, по итогам прошлого года рост цен в потребительском секторе составил 11,4 процента. Конечно, здесь нет ничего хорошего, потому что это отражается на уровне жизни людей. Но в марте в три раза темпы роста инфляции упали. Располагаемые доходы населения прошлого года сократились на один процент, а заработная плата подросла на 1,3 процента. Мы, как вы знаете, проиндексировали пенсии: и социальные, и по старости. Но между тем экономическая неопределённость привела к росту оттока капитала. Здесь мы тоже должны это иметь в виду, хотя, если вопросы будут в этой части, мы можем подробнее на этот счёт поговорить. Здесь я ничего катастрофического тоже не вижу.
Несмотря на серьёзные перепады на финансовом рынке, банковский сектор России в 2014 году показал хорошую динамику. Портфель кредитов реальному сектору экономики возрос, но, что особенно приятно, в целом активы отечественных банков, отечественной банковской системы увеличились до 77 триллионов рублей и впервые превысили ВВП страны. Это очень хороший показатель стабильности и надёжности российской банковской системы.
Надо сказать, что и граждане, и юридические лица начали возвращать снятые объёмы денег или переведённые в валюту объёмы денег в конце прошлого — начале этого года. Так, вклады граждан в банках возросли на 9,4 процента, а хозяйствующих субъектов — на 40,6 процента в прошлом году и продолжают расти в этом. За январь вклады населения выросли еще на 2,8 процента — до 19 с лишним триллионов рублей. А организаций — выросли на 5,1 процента, до 26 с лишним триллионов рублей.
В целом нужно сказать, что мы прошлый год сверстали, если переходить к бюджетным вопросам, с небольшим дефицитом — 0,5 процента, и не допустили раскручивания, сползания в больший дефицит. То есть он есть у нас и предусмотрен в чуть больших размерах, но вполне приемлемых: на текущий год 3, 7процента планируется.
Одним из позитивных итогов 2014 года, безусловно, нужно назвать положительную демографическую динамику. Выросла рождаемость, сократилась смертность. Продолжает расти средняя продолжительность жизни в Российской Федерации, и это, безусловно, говорит о положительной динамике и настроениях людей в целом.
Это примерный обзор результатов за 2014?й и начало 2015 года», — пояснил президент.