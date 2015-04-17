Путин не исключает увеличение пенсионного возраста

По словам Владимир Владимировича продолжительность жизни в России растет за счет улучшения здравоохранения, внедрения здорового образа жизни, снижения пьянства и курения, сейчас она составляет 71,5 года, но, тем не менее, она пока не позволяет повысить пенсионный возраст. «Средняя продолжительность жизни у нас растет, но все-таки для мужчин сегодня это 65 с половиной лет. Ну что же это, если мы поднимем возраст выхода на пенсию до 65, то вы меня извините за простоту выражения, это будет значить, что человек отработал, в деревянный макинтош и поехал», — сказал Путин. «Это невозможно», — убежден глава государства.