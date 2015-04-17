Путин не исключает увеличение пенсионного возраста

Вопрос про пенсионный возраст задали президенту страны в ходе «прямой линии» 16 апреля. Владимир Путин ответил, что Россия пока не готова к резкому повышению пенсионного возраста, хотя по мере увеличения средней продолжительности жизни власти могут вернуться к рассмотрению этого вопроса.
Глава государства считает, что мы сами пока не готовы к тому, чтобы сегодня взять и резко повысить пенсионный возраст, но «мы, наверное, когда-то подойдем к решению этих вопросов, в том числе и по пенсионному возрасту», — говорит он.
По словам Владимир Владимировича продолжительность жизни в России растет за счет улучшения здравоохранения, внедрения здорового образа жизни, снижения пьянства и курения, сейчас она составляет 71,5 года, но, тем не менее, она пока не позволяет повысить пенсионный возраст. «Средняя продолжительность жизни у нас растет, но все-таки для мужчин сегодня это 65 с половиной лет. Ну что же это, если мы поднимем возраст выхода на пенсию до 65, то вы меня извините за простоту выражения, это будет значить, что человек отработал, в деревянный макинтош и поехал», — сказал Путин. «Это невозможно», — убежден глава государства.
Путин обратил внимание на то, что во многих странах, где пенсионный возраст выше нашего, и продолжительность жизни превышает российскую. Тем не менее, Путин не отрицает, что вопрос повышения пенсионного возраста решать все равно придется.
Глава государства также обозначил финансовую проблему российских пенсий. Так, в 2008 году трансферт федерального бюджета в пенсионную систему составлял около 1,049 трлн рублей, а в 2016 году, особенно если будут возвращены деньги в накопительную часть, он должен составить 2,7 трлн рублей — это 3% ВВП страны. «В этом случае встает вопрос — откуда взять эти деньги? Значит, нужно будет их забрать из других видов расходов — с оборонки, с медицины, а может быть, это приведет к понижению уровня пенсионного обеспечения», — сказал Путин.
«Количество тех людей, которые работают, становится меньше, а тех, кто пользуется пенсионной системой — все больше. В какой-то момент это может достичь такой ситуации, когда средства поддержки напрямую становятся для бюджета неподъемными», — сказал президент РФ и отметил, что если и менять возраст выхода на пенсию, то это не должно касаться людей предпенсионного возраста. Изменения должны вступать в свои права постепенно и для молодых людей, чтобы они понимали, что ждет их в будущем.