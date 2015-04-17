Продовольственные ярмарки в Тюмени пройдут на шести площадках

Добавим, что в день работы ярмарки, 18 апреля, а также 24 апреля улица Бакинских Комиссаров будет закрыта для движения транспорта. С 8 до 16 часов на участке улицы от Ямской до Военной пройдут продовольственные ярмарки. Несколько маршрутов общественного транспорта будут направлены в объезд этой территории, со схемой их движения можно ознакомиться здесь.