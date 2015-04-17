Продовольственные ярмарки в Тюмени пройдут на шести площадках

На шести торговых площадках будут представлены продовольственные товары по ценам ниже средних розничных цен по городу Тюмени, сообщает департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.
Чтобы в этом убедиться, нужно посетить те самые ярмарки и сравнить стоимость товаров.
Мероприятия пройдут на 6 территориях:
— ТРЦ «Заречный двор» (Солнечный проезд, 11);
— прилегающая территория к рынку «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55);
— ТЦ «П.О.Р.Т." (ул. Мельникайте, 126, корпус 2);
— ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12);
— ТЦ «Галерея Вояж» (ул. Герцена, 92-а);
— улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской).
Добавим, что в день работы ярмарки, 18 апреля, а также 24 апреля улица Бакинских Комиссаров будет закрыта для движения транспорта. С 8 до 16 часов на участке улицы от Ямской до Военной пройдут продовольственные ярмарки. Несколько маршрутов общественного транспорта будут направлены в объезд этой территории, со схемой их движения можно ознакомиться здесь.