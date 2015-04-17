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Продовольственные ярмарки в Тюмени пройдут на шести площадках

17 апреля 2015, 10:50
В субботу, 18 апреля, с 9 до 15 часов в областном центре состоятся очередные продовольственные ярмарки.
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Тюмень

На шести торговых площадках будут представлены продовольственные товары по ценам ниже средних розничных цен по городу Тюмени, сообщает департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

Чтобы в этом убедиться, нужно посетить те самые ярмарки и сравнить стоимость товаров.

Мероприятия пройдут на 6 территориях:

— ТРЦ «Заречный двор» (Солнечный проезд, 11);

— прилегающая территория к рынку «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55);

— ТЦ «П.О.Р.Т." (ул. Мельникайте, 126, корпус 2);

— ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12);

— ТЦ «Галерея Вояж» (ул. Герцена, 92-а);

— улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской).

Добавим, что в день работы ярмарки, 18 апреля, а также 24 апреля улица Бакинских Комиссаров будет закрыта для движения транспорта. С 8 до 16 часов на участке улицы от Ямской до Военной пройдут продовольственные ярмарки. Несколько маршрутов общественного транспорта будут направлены в объезд этой территории, со схемой их движения можно ознакомиться здесь.

#Новости#Ярмарки#Продовольствие#Тюмень#Женя#Общество
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