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Пожароопасный период начинается в области

17 апреля 2015, 15:57
В Тюменской области открытие пожароопасного сезона планируется с 20 апреля 2015 года.
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Тюмень

В связи с этим арендаторы лесных участков, осуществляющие заготовку древесины (в том числе рубку насаждений под объекты инфраструктуры и линейные объекты) должны выполнить требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

В первую очередь необходимо завершить весеннюю доочистку лесосек огневым способом до начала пожароопасного сезона. Также требуется привести силы и средства, предусмотренные проектом освоения лесов и планом тушения лесных пожаров, в полную готовность. А также организовать с начала пожароопасного сезона патрулирование арендованных лесных участков. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В случае обнаружения лесного пожара сообщать в РПДУ, РДС ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» (тел.32-41-71) либо по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Фото: luganews.com

#Новости#Лесные пожары#Тюменская область#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Саша#Общество
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