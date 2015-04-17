Пожароопасный период начинается в области

В первую очередь необходимо завершить весеннюю доочистку лесосек огневым способом до начала пожароопасного сезона. Также требуется привести силы и средства, предусмотренные проектом освоения лесов и планом тушения лесных пожаров, в полную готовность. А также организовать с начала пожароопасного сезона патрулирование арендованных лесных участков. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.