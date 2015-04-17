Пожароопасный период начинается в области

В связи с этим арендаторы лесных участков, осуществляющие заготовку древесины (в том числе рубку насаждений под объекты инфраструктуры и линейные объекты) должны выполнить требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах.
В первую очередь необходимо завершить весеннюю доочистку лесосек огневым способом до начала пожароопасного сезона. Также требуется привести силы и средства, предусмотренные проектом освоения лесов и планом тушения лесных пожаров, в полную готовность. А также организовать с начала пожароопасного сезона патрулирование арендованных лесных участков. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
В случае обнаружения лесного пожара сообщать в РПДУ, РДС ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» (тел.32-41-71) либо по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).
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