Наркомана, спрятавшего героин в протезе ноги, посадили на 12 лет

Днем 6 декабря 2014 года Соков из райцентра Казанское на автобусе выехал в г. Петропавловск Республики Казахстан. Там он у своего знакомого приобрел героин массой 7,3 граммов, что является крупным размером, и спрятал его в протезе своей левой ноги.