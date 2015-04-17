Наркомана, спрятавшего героин в протезе ноги, посадили на 12 лет

Днем 6 декабря 2014 года Соков из райцентра Казанское на автобусе выехал в г. Петропавловск Республики Казахстан. Там он у своего знакомого приобрел героин массой 7,3 граммов, что является крупным размером, и спрятал его в протезе своей левой ноги.
Вечером наркоман поехал обратно домой. После пересечения государственной казахстано-российской границы в деревне Ельцово автобус остановили сотрудники наркоконтроля. У них была оперативная информация в отношении Сокова, которая подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, у наркомана был изъят сверток, обмотанный синей изоляционной лентой, в котором находился героин.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Сокова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда.