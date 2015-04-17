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78 школ города превратятся в детские лагеря

17 апреля 2015, 15:39
Летний лагерь — одна из самых востребованных форм проведения каникул. В этом году в первый день лета 78 школ города Тюмени превратятся в детские лагеря, где вместо уроков отдыхающих ждет насыщенная развлекательная программа. Также 40 детских лагерей дневного пребывания будут организованы на базе учреждений дополнительного образования. Всего летним отдыхом планируется охватить 23 696 школьников.
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Дети

На сегодняшний день программы лагерей общеобразовательных учреждений проходят экспертизу в департаменте образования и науки Тюменской области. Содержания деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 2015 году направлено на реализацию мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в Российской Федерации. У школьников будет возможность принять участие в конкурсе творческих работ «Век Победы: 1945 — 2045» и заложить «капсулы времени», подготовить и транслировать на школьных радио специальные выпуски, восстанавливающие хронику событий 1945 года (акция школьных СМИ «От советского информбюро»). Также запланировано проведение экскурсий, походов, турслетов с посещением обелисков памяти на территории нашей области.

В мае 2015 года межведомственной комиссией будет проведена проверка готовности образовательных учреждений к открытию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, с представителямиРоспотребнадзора, Госпожнадзора, ПДН УВД по городу Тюмени, структурных подразделений администрации города Тюмени.

Лагеря будут работать три смены, продолжительность каждой составит 21 календарный день.

Для отдыхающих организовано трехразовое питание в соответствии с согласованным управлением Роспотребнадзора по Тюменской области 10-дневным примерным меню. В рацион школьников включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Софинансирование родителей на организацию питания и хозяйственные нужды составит 1250 рублей за 1 смену. По желанию оплачивается посещение культурно-массовых мероприятий.

Напомним, что тюменцы могут выбрать любой лагерь вне зависимости от места проживания и обучения ребенка. Для зачисления детей в лагерь необходимо обратиться к администрации школы. С реестром лагерей дневного пребывания можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/social/otdyh/lagery/), сообщает пресс-служба департамента образования администрация города Тюмени

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