78 школ города превратятся в детские лагеря

На сегодняшний день программы лагерей общеобразовательных учреждений проходят экспертизу в департаменте образования и науки Тюменской области. Содержания деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 2015 году направлено на реализацию мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в Российской Федерации. У школьников будет возможность принять участие в конкурсе творческих работ «Век Победы: 1945 — 2045» и заложить «капсулы времени», подготовить и транслировать на школьных радио специальные выпуски, восстанавливающие хронику событий 1945 года (акция школьных СМИ «От советского информбюро»). Также запланировано проведение экскурсий, походов, турслетов с посещением обелисков памяти на территории нашей области.