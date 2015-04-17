78 школ города превратятся в детские лагеря

На сегодняшний день программы лагерей общеобразовательных учреждений проходят экспертизу в департаменте образования и науки Тюменской области. Содержания деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 2015 году направлено на реализацию мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в Российской Федерации. У школьников будет возможность принять участие в конкурсе творческих работ «Век Победы: 1945 — 2045» и заложить «капсулы времени», подготовить и транслировать на школьных радио специальные выпуски, восстанавливающие хронику событий 1945 года (акция школьных СМИ «От советского информбюро»). Также запланировано проведение экскурсий, походов, турслетов с посещением обелисков памяти на территории нашей области.
В мае 2015 года межведомственной комиссией будет проведена проверка готовности образовательных учреждений к открытию детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, с представителямиРоспотребнадзора, Госпожнадзора, ПДН УВД по городу Тюмени, структурных подразделений администрации города Тюмени.
Лагеря будут работать три смены, продолжительность каждой составит 21 календарный день.
Для отдыхающих организовано трехразовое питание в соответствии с согласованным управлением Роспотребнадзора по Тюменской области 10-дневным примерным меню. В рацион школьников включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Софинансирование родителей на организацию питания и хозяйственные нужды составит 1250 рублей за 1 смену. По желанию оплачивается посещение культурно-массовых мероприятий.
Напомним, что тюменцы могут выбрать любой лагерь вне зависимости от места проживания и обучения ребенка. Для зачисления детей в лагерь необходимо обратиться к администрации школы. С реестром лагерей дневного пребывания можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/social/otdyh/lagery/), сообщает пресс-служба департамента образования администрация города Тюмени