Юных тюменцев приглашают в оздоровительные, палаточные и творческие лагеря

Среди них: проект летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для детей и подростков «Играем в жизнь. RU», представленный центром развития творчества детей и юношества «Грант», программа палаточного лагеря «Цимлянский экстрим — пятый сезон» детско-юношеского центра «Авангард» и программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Усадьба-2015», презентованная коллективом центра эстетического воспитания детей «В доме Буркова». Сюжет лагеря «Играем в жизнь. RU» построен на «легенде» о создании его участниками собственной социальной сети, игровой целью которого является возможность общения и переписок между отрядами и вожатыми внутри лагеря. В программе лагеря «Усадьба» ребятам будут предложены не только развлекательные, оздоровительные мероприятия, но, главным образом, культурно-просветительские, например, участие в театральных постановках и многое другое.