Юных тюменцев приглашают в оздоровительные, палаточные и творческие лагеря

Организаторы летних лагерей приготовили своим юным гостям насыщенные программы отдыха и проведения досуга. Здесь и спортивно-палаточные лагеря под открытым небом, и летняя школа волонтеров, и молодежное экскурсионное бюро, и лагеря культурно-просветительского направления, посвященные темам литературы, телевидения, театра, и профильные смены эколого-биологического направления, и программы активного отдыха детей с приобщением их к пешим походам и многое другое. И, конечно, две ключевые темы, «Год литературы» и «70-летие Великой Победы», связующей нитью объединят многие мероприятия.
Также во время пребывания в лагере ребятам будет предложено посетить Центр профориентации, где они с помощью виртуальных тренажеров и практических занятий смогут наглядно познакомиться с трудовыми операциями и технологиями работы по различным специальностям.
Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, в конкурсе вариативных программ летнего отдыха детей и подростков «Лето — это маленькая жизнь» отобраны три лучшие программы из 16, авторы которых получили гранты на их реализацию.
Среди них: проект летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для детей и подростков «Играем в жизнь. RU», представленный центром развития творчества детей и юношества «Грант», программа палаточного лагеря «Цимлянский экстрим — пятый сезон» детско-юношеского центра «Авангард» и программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Усадьба-2015», презентованная коллективом центра эстетического воспитания детей «В доме Буркова». Сюжет лагеря «Играем в жизнь. RU» построен на «легенде» о создании его участниками собственной социальной сети, игровой целью которого является возможность общения и переписок между отрядами и вожатыми внутри лагеря. В программе лагеря «Усадьба» ребятам будут предложены не только развлекательные, оздоровительные мероприятия, но, главным образом, культурно-просветительские, например, участие в театральных постановках и многое другое.
Также финансовую поддержку получили «Летняя школа волонтеров» центра внешкольной работы «Дзержинец» и программа палаточного лагеря «Гражданин будущего» детско-юношеского центра «Град».
На сегодняшний день активно ведется запись в летние лагеря дневного пребывания. Подробнее ознакомиться с расписанием смен, тематикой и условиями пребывания в них можно по контактным телефонам учреждений дополнительного образования, который представлен здесь