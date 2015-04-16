Вячеслава Гаспарова и еще троих полицейских обвиняют во взяточничестве

«В настоящее время сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления их вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к их непосредственным руководителям будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия», — заверили в полиции.