Вячеслава Гаспарова и еще троих полицейских обвиняют во взяточничестве

Коррупционное преступление было раскрыто следственными органами во взаимодействии с представителями регионального управления ФСБ. В отношении четверых полицейских возбуждено уголовное дело. Они обвиняются по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере должностными лицами группой лиц по предварительному сговору).
«По версии следствия, 26 сентября 2014 года четверо обвиняемых получили взятку в сумме 150 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за непривлечение к ответственности за использование труда нелегальных мигрантов. В ходе предварительного следствия, проведенных очных ставок все дали признательные показания, изобличив друг друга и сообщив о новых эпизодах аналогичной преступной деятельности», — сообщила рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмила Шешукова.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области отметили, что обстоятельства «возможного получения взятки сотрудниками полиции» сейчас устанавливаются оперативно-розыскной частью собственной безопасности ведомства.
«В настоящее время сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления их вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к их непосредственным руководителям будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия», — заверили в полиции.
Отметим, что на официальных сайтах правоохранительных органов не сообщаются фамилии фигурантов уголовного дела, но стало известно, что один из них — замначальника УМВД по г. Тюмени Вячеслав Гаспаров. На пресс-конференции руководителя данного ведомства Геннадия Пенькова, его попросили прокомментировать задержание подчиненного.
«Возбуждено дело, следственный комитет расследует его. Что касается вины данного сотрудника и дальнейшей его судьбы, то суду предстоит определить, виновен он в совершении каких-либо противоправных деяний или нет», — сказал Геннадий Пеньков.