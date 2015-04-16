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В Тюмени стартует городской краеведческий конкурс «Памятники Тюмени»

16 апреля 2015, 17:00
В рамках культурно-просветительского проекта «Открой свой город заново!» департамент культуры администрации города Тюмени и Централизованная городская библиотечная система проводят Четвертый городской краеведческий конкурс «Памятники Тюмени».
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Тюмень

В рамках культурно-просветительского проекта «Открой свой город заново!» департамент культуры администрации города Тюмени и Централизованная городская библиотечная система проводят Четвертый городской краеведческий конкурс «Памятники Тюмени».

В этом году организаторы конкурса решили посвятить его мемориалам, установленным в Тюмени в память о событиях и героях Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие историко-краеведческого состязания состоится 17 апреля в сквере Прощания (ул. Республики, 14) у памятника учащимся школ нашего города, не вернувшимся с войны, начало — в 13 часов. На церемонии будут присутствовать председатель жюри конкурса тюменский историк-краевед А.А. Петрушин, известный скульптор, автор памятника Н.В. Распопов. С приветственной речью к участникам конкурса обратится ветеран Великой Отечественной войны Н.И. Верховцев.

Участники церемонии получат буклеты с заданиями конкурса, путеводители по мемориалам и памятникам города, посвященным Великой Отечественной войне. Праздничным подарком для всех присутствующих на мероприятии станет выступление танцевальной пары, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.

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