В Тюмени стартует городской краеведческий конкурс «Памятники Тюмени»

Торжественное открытие историко-краеведческого состязания состоится 17 апреля в сквере Прощания (ул. Республики, 14) у памятника учащимся школ нашего города, не вернувшимся с войны, начало — в 13 часов. На церемонии будут присутствовать председатель жюри конкурса тюменский историк-краевед А.А. Петрушин, известный скульптор, автор памятника Н.В. Распопов. С приветственной речью к участникам конкурса обратится ветеран Великой Отечественной войны Н.И. Верховцев.