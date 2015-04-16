В сквере «Березовая роща» прибрались и повесили скворечники

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, за два часа акции, посвященной «Месячнику безопасности парков», сотрудники ведомства не только с помощью школьников прибрали парк и развесили скворечники, но и обучили своих будущих коллег азам работы с пожарно-спасательным оборудованием. Чтобы взрослым и детям было веселее работать, в сквере для них играл духовой оркестр.