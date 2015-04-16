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В сквере «Березовая роща» прибрались и повесили скворечники

16 апреля 2015, 15:03
Сотрудники МЧС вместе с юными спасателями из кадетских классов провели экологическую акцию, расположенном на улице Н. Федорова в Тюмени. Они прибрали мусор и развесили на деревьях скворечники.
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Тюмень

Сотрудники МЧС вместе с юными спасателями из кадетских классов провели экологическую акцию, расположенном на улице Н. Федорова в Тюмени. Они прибрали мусор и развесили на деревьях скворечники.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, за два часа акции, посвященной «Месячнику безопасности парков», сотрудники ведомства не только с помощью школьников прибрали парк и развесили скворечники, но и обучили своих будущих коллег азам работы с пожарно-спасательным оборудованием. Чтобы взрослым и детям было веселее работать, в сквере для них играл духовой оркестр.

«Подобные мероприятия проходят во всех населенных пунктах, где есть подразделения пожарной охраны. Здесь не только экологическая составляющая — участники мероприятия убирают прошлогодние листья и мусор также для профилактики возгораний в зонах отдыха. С наступлением пожароопасного периода такие происшествия следует общими силами предотвращать», — отметил начальник управления кадров ГУ МЧС России по Тюменской области Иван Лушников.

Добавим, что домики для птиц были изготовлены в производственно-техническом центре, а индивидуальный образ каждому из них придали дети сотрудников МЧС.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Парки и скверы#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Общество
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