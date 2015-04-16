В сквере «Березовая роща» прибрались и повесили скворечники

Сотрудники МЧС вместе с юными спасателями из кадетских классов провели экологическую акцию, расположенном на улице Н. Федорова в Тюмени. Они прибрали мусор и развесили на деревьях скворечники.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, за два часа акции, посвященной «Месячнику безопасности парков», сотрудники ведомства не только с помощью школьников прибрали парк и развесили скворечники, но и обучили своих будущих коллег азам работы с пожарно-спасательным оборудованием. Чтобы взрослым и детям было веселее работать, в сквере для них играл духовой оркестр.
«Подобные мероприятия проходят во всех населенных пунктах, где есть подразделения пожарной охраны. Здесь не только экологическая составляющая — участники мероприятия убирают прошлогодние листья и мусор также для профилактики возгораний в зонах отдыха. С наступлением пожароопасного периода такие происшествия следует общими силами предотвращать», — отметил начальник управления кадров ГУ МЧС России по Тюменской области Иван Лушников.
Добавим, что домики для птиц были изготовлены в производственно-техническом центре, а индивидуальный образ каждому из них придали дети сотрудников МЧС.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области
Видео Сергея Шарапова